„Den svobody“: Sydney znovu otevírá své brány, protože Austrálie se snaží vyrovnat s COVID-19

Osoba s ochrannou maskou na obličeji kráčí podél nábřeží přístavu naproti budově opery v Sydney během uzavírky, aby omezila šíření koronavirové choroby (COVID-19) v australském Sydney, 6. října 2021. REUTERS/Lauren Elliott

„Užijte si ten okamžik,“ přeje předseda vlády obyvatelům Sydney

Může otevřít podnikání s nízkou kapacitou

Očkování zůstane uzavřeno do 1. prosince

SYDNEY (Reuters) – Kavárny, tělocvičny a restaurace v Sydney přivítaly v pondělí návrat po téměř čtyřech měsících uzavření, protože Austrálie si klade za cíl začít žít s koronavirem a postupně znovu otevřít zemi.

Některé bary v Sydney, největším australském městě, se otevřely ve 12:01 (1301 GMT) a přátelé a rodiny se shromáždili u piva uprostřed noci, ukázaly se televizní záběry a fotografie na sociálních sítích.

„Považuji to za den svobody. Je to den svobody,“ řekl novinářům v hlavním městě státu Sydney premiér New South Wales Dominic Beirut. Vyvádíme národ z této pandemie, ale bude to výzva.

Perrottet varoval, že infekce po znovuotevření poroste a státy bez virů, jako je Západní Austrálie a Queensland, sledovaly, jak by soužití s ​​COVID-19 vypadalo uprostřed obav, že by mohly být zdravotnické systémy zahlceny.

Zatímco míra dvojité dávky očkování v Novém Jižním Walesu u osob starších 16 let je 74%, v sousedním Queenslandu, jehož hranice zůstávají uzavřené do Sydney, je toto procento pouze 52% a vláda státu sleduje strategii, jak se zbavit rychlé zablokování pro kontrolu případných ohnisek. .

Perrottet oznámil ukončení blokování v NSW a má silnou podporu pro znovuotevření v Sydney, kde více než 5 milionů obyvatel zažilo od poloviny června vážná omezení po vypuknutí vysoce nakažlivého typu delta.

Epidemie se od té doby rozšířila do Melbourne a Canberry a zavřela tato dvě města, i když se počet případů v Novém Jižním Walesu zmenšil.

Nový jižní Wales v pondělí hlásil 496 nových lokálně získaných případů, což je výrazný pokles oproti maximu z minulého měsíce, zatímco Victoria zaznamenala 1 612 nových infekcí, což je nejnižší úroveň za pět dní.

Podle uvolněných pravidel státu NSW se mohou maloobchodní prodejny otevírat se sníženou kapacitou, zatímco více očkovaných se může shromažďovat v domácnostech a navštěvovat svatby a pohřby.

Stát si klade za cíl dosáhnout 80% očkování kolem konce října, kdy dojde k uvolnění dalších omezení. Očkovaní ale musí zůstat doma do 1. prosince.

Předseda vlády Scott Morrison popřál obyvatelům Sydney „Užijte si okamžik, užijte si ho s rodinou a přáteli“. „Dnes je den, na který se mnozí těší – den, kdy budeme věci považovat za samozřejmost, budeme slavit.“

Morrison, který musí vyhlásit volby do příštího května, se dostal pod tlak, aby vyvinul tlak na všechny státy, aby znovu otevřely hranice s cílem podpořit ekonomiku a umožnily odloučeným rodinám uzavřít státní hranice, aby se mohly do Vánoc znovu spojit. Některé země s malým počtem případů neuvedly, kdy své hranice znovu otevřou.

Vzhledem k tomu, že zavádění vakcín nabývá na síle, Austrálie plánuje postupný návrat k normálu, což umožní plně očkovaným obyvatelům svobodný vstup a odchod ze země od listopadu, přestože NSW plánuje tato data urychlit.

Austrálie v březnu 2020 uzavřela své mezinárodní hranice, což pomohlo udržet relativně nízké počty koronavirů, má 130 000 případů a 1448 úmrtí.

Hlášení Ringo Jose. Editace Peter Cooney a Stephen Coates

Naše kritéria: Zásady důvěryhodnosti společnosti Thomson Reuters.