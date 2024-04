Satelitní pohledy na zatmění Slunce v roce 2024 – Podívejte se na měsíční stínový závod napříč Severní Amerikou (video)

Satelity sledovaly měsíční stín z vesmíru v pondělí (8. dubna).

Úplné zatmění Slunce v roce 2024 bylo toho dne vidět v částech Spojených států, Kanady a Mexika a oslnilo miliony diváků po celé Severní Americe – a z vesmíru byly satelity schopny vidět měsíční stín padající přes tyto oblasti v reálném čase.

Národní úřad pro oceán a atmosféru (NOAA) zobrazil výsledné snímky pořízené pomocí série Geostationary Operational Environmental Satellite (GOES). Snímač na satelitu GOES-16 například sledoval měsíční stín pomocí svého pokročilého primárního snímače.

Satelity Starlink společnosti SpaceX také sledovaly show z celé Severní Ameriky, mezi jejich běžnými pracemi širokopásmového paprsku do vzdálených oblastí.

Pohled na stín Měsíce na Zemi během zatmění Slunce 8. dubna 2024 ze satelitu SpaceX Starlink. (Obrazový kredit: SpaceX)

Meteorologická družice NOAA GOES-16 na geostacionární oběžné dráze sledovala měsíční stín z širšího pohledu a ukazovala celou zeměkouli.

Meteorologická družice NOAA GOES-16 zachytila ​​tento pohled na měsíční stín nad Severní Amerikou během zatmění Slunce 8. dubna 2024. (Obrazový kredit: NOAA)

Meteorologická družice NOAA-20 mezitím dokázala ze své vlastní pozice na oběžné dráze Země ukázat rozdíl mezi zatmělou částí Severní Ameriky a tím, jak normálně vypadá během období bez zatmění.

Meteorologická družice NOAA-20 zachytila ​​tento snímek Měsíce před a po stínu Měsíce nad Severní Amerikou během zatmění Slunce 8. dubna 2024. Stín lze vidět jako černý pás překrývající se na nezředěném pohledu na kontinent. (Obrazový kredit: NOAA)

Astronauti na Expedici 71 na palubě Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) zachytili také stín uhánějící napříč naší planetou, přičemž Měsíc zcela blokuje Slunce z pohledu Země.

Astronauti na Mezinárodní vesmírné stanici zachytili tento snímek měsíčního stínu pokrývajícího části kanadských provincií Quebec a New Brunswick a amerického státu Maine z jeho oběžné dráhy 261 mil nad Zemí během úplného zatmění Slunce 8. dubna 2024. (Obrazový kredit: NASA)

Zařízení na palubě ISS je nyní také lepší než to, co bylo na stanici k dispozici během její poslední příležitosti zachytit zatmění Severní Ameriky v roce 2017, řekl dříve Michael Barrett, astronaut NASA s Crew-8.

V následujících letech se k této skupině připojí další satelity. Kosmická loď NOAA GOES-U proletí kolem 25. června, pokud budou plány pokračovat, aby prozkoumala sluneční koronu nebo vnější atmosféru. Očekává se, že v roce 2025 bude spuštěn program NOAA Space Weather Observatory Program (SWFO-L1), který bude létat do vzdálenosti 1 milionu mil od Země a bude zkoumat vesmírné počasí, známé také jako dopad sluneční aktivity na naši planetu.

