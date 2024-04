České banky upravují úrokové sazby: co to pro vás znamená?

Fio banka nabízí úrokovou sazbu 5,5 procenta na vklady do 200 000 Kč. Naopak Komerční banka nabízí maximální úrokovou sazbu 5 %, základní úrokovou sazbu 2 % u vkladů do 200 000 Kč. Další bonusovou sazbu ve výši 3 procent lze získat až do 29. února bez jakýchkoli podmínek.