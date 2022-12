Videohry pro PS5 za 29,99 $ (včetně Horizon Forbidden West a Ratchet & Clank)

Poté, co utratíte 400 až 500 USD na konzoli PlayStation 5, může se stát, že vaše pokladna bude velmi rychle vyčerpávat poté, co si uvědomíte, že videohra pro PS5 může stát až 69,99 USD za kus. Naštěstí, stejně jako všechny videohry, hry pro PS5 nakonec klesnou na ceně, bez ohledu na to, jak dobré hry jsou. Zde jsou uvedeny hry velmi Dobré a nyní jsou to také nejlevnější hry pro PS5.

Níže uvedené hry jsou exkluzivní videohry PlayStation. Kromě Horizon Forbidden West jsou to také exkluzivní tituly pro PS5, což znamená, že byly vytvořeny od základů, aby využily grafického výkonu PS5, aniž by dělaly kompromisy, aby byly zpětně kompatibilní se staršími konzolemi.

Horizont Zakázaný západ

IGN Editor’s Choice 9/10 Horizon Forbidden West, brilantní směs podmanivého boje, špičkových stvoření, designu postav a podmanivého otevřeného světa, je absolutní nálož a ​​neuvěřitelná ukázka síly PS5. I když návrat dvojice známých řetězových ozdob a znatelný nedostatek volného lezení nikdy nehrozí, že by zkazily zábavu, frustrujícím způsobem jej drží před něčím revolučním. Zásadní evoluční kroky však byly učiněny správným směrem a není pochyb o mnoha a mnoha hodinách zábavy s Aloy, která vsadila na své tvrzení, že je jednou z největších postav této generace. Guerrilla se opět překonala se Zakázaným západem a na tomto kurzu neexistuje žádný horizont ani nebe pro to, co může přijít.

Ratchet and Clank: Rift Apart

IGN Editor's Choice 9/10 Ratchet and Clank: Rift Apart je úžasný. Poslední generaci konzolí přináší nejen hru, která vypadá tak krásně, jak slibovala vylepšená technologie, ale také skvělý herní zážitek. Insomniac byl kolem komplexu Ratchet and Clank již mnohokrát, ale Rivet a další nové postavy dodávají tolik šarmu, vtipu a srdce franšíze, kterou jsem miloval většinu svého života. To je spojeno s nejlepší hratelností, zvukovým designem a úžasným uměním celé série. Rift Apart možná není to největší dobrodružství, ale jeho velké srdce, divoké zbraně a neuvěřitelné detaily z něj dělají jedno z nejpamátnějších.

Duše démonů

IGN Editor’s Choice 9/10 Tým Bluepoint měl nezáviděníhodný úkol předělat 11 let starou hru s kultovními fanoušky, aby vypadala – a hrála se – jako první hra vyvinutá od základů pro tuto současnou generaci konzolí. A přesně to udělali. Demon’s Souls je dechberoucí dobrá a hraje se mnohem lépe než na PS3, a to nejen díky grafickému výkonu PlayStation 5, ale také díky chytrým změnám kvality života a lehkým dotekům, které aktualizují některé frustrující aspekty původní hry, aniž byste museli obětovat nekompromisní výzvu. V ní jsou bitvy s bossy plné hádanek a styl, který z ní udělal tak pozoruhodnou hru.

vrátit se

IGN 8/10 Návrat z okamžiku za okamžikem je fantastický, s působivou řadou zbraní, z nichž každá má řadu zajímavých potenciálních atributů, účelná strategická rozhodnutí, která buď udrží útěk nad vodou, nebo jej završí potopením, a je to těžká, ale obohacující výzva. Přestřelky jsou neustále vzrušující. I přes to soustředění na akci nikdy nepustí míč do příběhu. Jeho velkým problémem je, že běží příliš dlouho a neexistuje způsob, jak zachránit pokrok mimo uspání PS5. To tlumí nutkání okamžitě se vrátit a zkusit to znovu po selhání, i když ne natolik, aby to zastavilo. Přesto je Returnal skvělý roguelike a jedna z nejlepších her od Housemarque současnosti.

