Destiny 2 právě odpověděl na jednu ze svých největších záhad vůbec

Osud 2Příběh 10 let Blíží se ke svému finále a některé otázky, které si hráči pokládali už roky, konečně dostávají odpověď. Jedna z největších záhad loupežného střelce, například odkud se Cestovatel vzal a kdo ho pronásledují podivné černé pyramidy, je tento týden konečně odhalena v nové cutscéně a je to tak velký problém, že nemůžu uvěřit, že to Bungie pohřbila uprostřed Sezóna hlubin.

Po letech vágních sci-fi drbů o věčném boji mezi světlem a tmou, Osud 2 Sázky kosmické space opery jsou umocněny detaily. 2022 Čarodějnická královna expanze Odhalte velkou špatnost hry: The Witness, zlověstnou sílu na křížové výpravě, jejímž cílem je zničit The Traveler, obří bílou kouli, která chrání PánevHrdinové hry od původního vydání hry v roce 2014.

Únor světlo expanze Vznikající konflikt vyvolal totální válku s Neptunem a Witness začíná obří řezbou trojzubec, zřejmě transdimenzionální jizvou na Cestovateli. Kampaň se točila kolem snahy ochránit artefakt s podivným spojením s velkou vesmírnou koulí zvanou The Veil, ale ke společnému zklamání hráčů, světlo Poskytlo několik nových vodítek o tom, kdo byl The Witness nebo o co mu jde.

Vstupte do pátého týdne právě probíhající hluboké sezóny Osud 2je nejdůležitější filmovou scénou za téměř deset let. V něm obrovská mimozemská ryba pod Titanovými oceány metanu používá psychické spojení k odhalení původu The Witness, jeho flotily lodí Black Pyramid a v menší míře i samotného Poutníka. Konflikt je v podstatě v centru Pánev Začalo to, když první civilizace přišla do kontaktu s Poutníkem a jeho schopností terraformovat, vytvářet nové technologie a utvářet svět kolem sebe.

Ale jak civilizace překročila vrchol svého vzestupu, stala se zkroucenou a paranoidní, s úmyslem použít další artefakt zvaný Závoj k ovládnutí, podrobení a případně zničení Poutníka, aby se jeho síla nedostala do „nesprávných“ rukou. Cestovatel se pokusil o útěk a Civilizace spáchala hromadnou rituální sebevraždu, aby se proměnila v jedinou entitu zvanou Svědek, která ji od té doby pronásleduje po celém vesmíru, ničí další mimozemské rasy, se kterými se setkává, a ničí ty, které se nemohou obrátit na její věc. .

Alespoň to je moje počáteční čtení příběhu vyprávěného v kinematografické krajině na vysoké úrovni. Jako se vším Pánev, je bohatá na podtexty a gesta s nejrůznějšími zajímavými a paradoxními možnostmi. Hráči se už dohadují, co to znamená na konečná podoba, poslední rozšíření v aktuální sáze, odkud The Traveler původně pochází a proč se zdá, že se střetává s The Veil. Jsou to protichůdné entity nebo jen doplňující se síly s mocí se navzájem eliminovat.

I když to stále ponechává fanouškům další otázky, o kterých mohou spekulovat, velkým odhalením Season of the Deep je v podstatě celé nastavení za poslední dva roky série. Osud 2 s blížícím se konečná podoba. Je to vzácný tip od Bungie, o kterém je známo, že drží své karty blízko saka. Pro nové hráče nemusí mít boj mezi světlem a tmou větší smysl než dříve, ale pro všechny ostatní to připravuje půdu pro finální hru, kterou hráči strávili budováním tisíce hodin.