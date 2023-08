Ukrajina tleská příslibu amerických spojenců F-16, ale přijdou stíhačky příliš pozdě?

Nizozemsko také v neděli oznámilo, že poskytne některé ze svých 42 F-16 Ukrajině poté, co Washington minulý týden dal zelenou k převodu výkonných válečných letadel vyrobených v USA.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj byl v pondělí v Kodani, aby poděkoval dánským zákonodárcům, den poté, co jeho země přislíbila 19 F-16.

Mluvčí ukrajinského letectva Jurij Ikhnat řekl, že F-16 pomohou „zcela změnit kurz bojových operací“.

Stejně tak Moskva vylíčila rozhodnutí jako důležitý vývoj ve válce a označila tento krok za eskalační.

„Skutečnost, že se Dánsko nyní rozhodlo darovat Ukrajině 19 F-16, vede k eskalaci konfliktu,“ uvedl ruský velvyslanec Vladimir Barbin v prohlášení zveřejněném tiskovou agenturou Ritzau.

Stíhačky jsou nepochybným vylepšením pro zemi, která dříve používala zastaralé stíhačky ze sovětské éry a musela riskovat vlny pozemních útoků.

„F-16 je skvělá platforma. Má všechno,“ řekl v nedávném rozhovoru na základně v Nevadě major Jeff Downey, součást jednotky Thunderbirds amerického letectva. Proudové letadlo může provádět operace „vzduch-vzduch a vzduch-země“.

To by mohlo učinit F-16 neocenitelnými při poskytování letecké podpory postupujícím silám, když Ukrajina tlačí na znovudobytí okupovaných území.

Downey, který pravidelně létá na stíhačce, ji popsal jako „tahoun amerického letectva“.

Než se ale F-16 stane páteří kyjevského letectva, může to ještě nějakou dobu trvat.

Tréninkové zpoždění

Provozování tak pokročilého bojového letounu vyžadovalo měsíce výcviku.

Nizozemský premiér Mark Rutte v neděli řekl, že nějaký výcvik pro ukrajinské piloty již začal, ale jde zatím pouze o jazykové lekce.

Ukrajina poskytla jména pilotů pro výcvik teprve nedávno, uvedl americký úředník a více než polovina z nich potřebuje školení v angličtině, aby mohli číst rozkazy a manuály.

Mechanici a inženýři také potřebují školení, zatímco řada otázek přetrvává, včetně toho, jaké zbraně Západ dodá k vyzbrojení letadla.

To znamená, že to může trvat nejdříve do příštího léta, ne-li mnohem déle, řekli analytici, než budou ukrajinské letky připraveny k boji.