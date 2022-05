Sport v televizi: Sobota 21. května 2022

(všechny časy na východ)

Plán se může změnit a/nebo výpadek proudu

Sobota 21. května

Africká basketbalová liga

7:30

NBATV – Petro de Luanda vs. Prodej AS

12 hodin

NBATV – REG vs. FAP

Pravidla australského fotbalu

5:30

FS2 – Major League Soccer: St Kilda v Adelaide

3:00 (neděle)

FS1 – Major League Soccer: Collingwood ve Fremantle

Závody aut

6:55

ESPNU – Formule 1: Trénink, okruh Barcelona-Catalunya, Barcelona, ​​​​Španělsko

8:35

ESPNEWS – W Series: Round 2, Circuit de Barcelona-Catalunya, Barcelona, ​​​​Španělsko

9:55

ESPN2 – Formule 1: Kvalifikace, Circuit de Barcelona-Catalunya, Barcelona, ​​​​Španělsko

13:30

Řada FS1 – NASCAR Xfinity: Distribuce SRS 250, Texas Motor Speedway, Fort Worth, TX

7 odpoledne

FS1 – NASCAR Cup Series: Playoffs, Texas Motor Speedway, Fort Worth, Texas

10 večer

FS2 – MotoAmerica Superbike: Den 1, Virginia International Raceway, Alton, VA (zaznamenáno)

box

8 večer

ESPN – Nejlepší tag WBO: Janibek Alemkhanoli vs. Danny Dignum (střední váha), Las Vegas

10 večer

SHO – WBC Championship Card: David Benavides vs. David Lemieux (ultra střední váha), Glendale, Arizona.

vysokoškolský baseball

12 hodin

ACCN – Virginie v Louisville

1 odpoledne

BTN – Maryland v Purdue

14 hodin

SECN – LSU ve Vanderbiltu

15:00

PAC-12N – UCLA na Oregon Street

17:00

BTN – Rutgers Michigan

21:00

ESPNU – Indiana v Iowě

College of Lacrosse (muži)

12 hodin

Turnaj ESPNU – NCAA: Rutgers vs. Penn, čtvrtfinále, Hempstead, NY

14:30

ESPNU – NCAA Championship: Princeton vs. Yale, čtvrtfinále, Hempstead, NY

Softball College

11:00

ESPN2 – mistrovství NCAA: TBD, regionální

12 hodin

SECN – NCAA Championship: TBD, Regional

1 odpoledne

ESPN – NCAA Championship: TBD, Regional

ESPN2 – mistrovství NCAA: TBD, regionální

15:00

Turnaj ACCN – NCAA: TBD, regionální

ESPN – NCAA Championship: TBD, Regional

ESPN2 – mistrovství NCAA: TBD, regionální

17:00

Turnaj ACCN – NCAA: TBD, regionální

ESPN – NCAA Championship: TBD, Regional

ESPN2 – mistrovství NCAA: TBD, regionální

ESPNU – NCAA Championship: TBD, Regional

SECN – NCAA Championship: TBD, Regional

7 odpoledne

Turnaj ACCN – NCAA: TBD, regionální

ESPN2 – mistrovství NCAA: TBD, regionální

ESPNU – NCAA Championship: TBD, Regional

21:00

ESPN2 – mistrovství NCAA: TBD, regionální

rybolov

8 hodin ráno

FS1 – Bassmaster Elite Series: The 2022 Simms Bassmaster Elite v Lake Fork, Quitman, Texas

golf

9 hodin ráno

ESPN – PGA Tour: PGA Championship, 3. kolo, Southern Hills CC, Tulsa, Okla. (PGA s Buckem a Collinsem)

10 hodin ráno

ESPN – PGA Tour: PGA Championship, 3. kolo, Southern Hills CC, Tulsa, Okla.

1 odpoledne

CBS – PGA Tour: PGA Championship, 3. kolo, Southern Hills CC, Tulsa, Okla.

Koňské dostihy

12:30

FS2 – NYRA: Americký den závodění

14 hodin

CNBC – The Preakness Stakes: Early Race Course, Pimlico Race Course, Baltimore

4 hodiny odpoledne

NBC – L 147 Preakness Stakes: Z Pimlico Race Course, Baltimore

IIHF hokej (muži)

5 hodin ráno

Skupinová fáze mistrovství světa NHLN: USA vs Švédsko, skupina B, Tampere, Finsko

9 hodin ráno

NHLN – Skupinová fáze mistrovství světa: Kanada a Švýcarsko, skupina A, Helsinky

1 odpoledne

Skupinová fáze mistrovství světa NHLN: Norsko vs. Česká republika, skupina B, Tampere, Finsko

15:30

NHLN – Skupinová fáze mistrovství světa: Rakousko vs. Finsko, skupina B, Tampere, Finsko (bodováno)

Baseball MLB

1 odpoledne

MLBN – Chicago White Sox v New York Yankees

4 hodiny odpoledne

NESN – Seattle v Bostonu

FS1 – San Diego v San Franciscu

21:00

FS1 – Oakland v LA Angels

Basketbal NBA

20:30

ABC – Finále Východní konference: Miami v Bostonu, hra třetí

NHL hokej

8 večer

TNT – Semifinále Západní konference: Colorado v St. Louis, zápas 3

Rodeo

21:00

CBSSN – PBR: Světové finále, šesté kolo, Fort Worth, Texas

ragby (muži)

8 večer

FS2 – MLR: New Orleans v San Diegu

fotbal (muži)

13:45

ESPNEWS – Německý pohár: FC Freiburg vs. Lipsko, finále, Berlín

19:30

FOX – MLS: Atlanta United FC v Nashville SC

Tenis

7 ráno

Tenis – Lyon-ATP, Ženeva-ATP, Štrasburk-WTA, Rabat-WTA finále

5:00 (neděle)

Tenis – ATP/WTA: French Open, první kolo, Paříž

6:00 (neděle)

Tenis – ATP/WTA: French Open, první kolo, Paříž

Sledovat a zkoumat

9 hodin ráno

CNBC – Diamond League of World Athletics: Setkání Diamantové ligy, Birmingham, Anglie

USFL fotbal

1 odpoledne

NBC – Tampa Bay vs Philadelphia, Birmingham, Ala.

19:30

NBC – Michigan vs Birmingham, Birmingham, Ala.

BASKETBAL WNBA

15:00

ABC – Phoenix v Las Vegas

