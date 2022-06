Texas porazí stát Oklahoma a postoupí do finále WCWS | Umění a zábava

Oklahoma City (AFP) – Courtney Day zasáhla do třítaktového běhu již druhý zápas v řadě, když se Texas odrazil z pětinásobného manka, omráčil Oklahoma State 6:5 a postoupil do světového finále Women’s College. Texas se utká se svým největším soupeřem – nejlepší nasazenou a obranou

Oklahoma City (AFP) – Texasané se dvakrát během jednoho dne utkali s Gritti nasazeným diskvalifikací, aby získali šanci na národní šampionát.

Courtney Day zasáhla do třídobého běhu již druhý zápas v řadě – a ten zápas vyvolal dav lidí s deficitem pěti úderů – a sedmé nasazené Texasany porazily v pondělí večer Oklahoma State 6-5 a postoupily do světového finále Women’s College. .

Texas potřeboval k postupu vpřed dva zápasy ve formátu double eliminace, zatímco státu Oklahoma stačil jeden. Longhorns (47-20-1) porazili Cowgirls 5-0 v prvním zápase pondělního večera dvojitou hlavičkou, poté vyhráli Cup of the Night za šesté vítězství v posezónní vyřazovací hře NCAA.

„To je šílené,“ řekl nadhazovač Texas Steel Cheek, který v prvním zápase hodil stoperův čtyřhran. „Je to ohromující a nechci do toho jít s nikým jiným. Náš tým je složený. Náš zásah je složený. Obrana je složená. Jsme tak nadšení. Nikdo si nemyslel, že tu budeme, ale dokázali jsme všem, že se mýlili, a budeme hrát tvrdě.“

Texasané se utkají se svým největším soupeřem – s nejlepší nasazenou a obhájkyní národního titulu Oklahomou – v sérii nejlepších ze tří šampionátů, která začíná ve středu. V tomto vydání Red River Rivalry bude Oklahoma usilovat o svůj šestý národní titul, zatímco Texas se pokusí získat svůj první.

Ve hře 2 Haile Dulcini (24-11) zapracoval pět silných kol do úlevy Longhorns, což umožnilo jeden úder – Homer dvoutakt od Karli Pettyho, který dostal Oklahoma State 5-0 do vedení na třetí místo.

„Prohrát 5:0, je to těžké,“ řekl trenér Texasu Mike White. „Začnete přemýšlet na konci sezony a co řeknete a co uděláte. Pak tam zůstanete, udržíte morálku týmu a uvidíte, jak zareagují.“

Vypadá to, že Cowgirls se odtamtud vyvalí, ale místo toho se chopily Texasanky. Po běhu dvouhry a jednou ve čtvrtém kole Day zasáhl motor, který vykoukl přes vršek plotu a dostal Longhorns na 5-3.

„Myslím tím, že ten míč vyletěl opravdu rychle, takže prostě zareagoval,“ řekl levý obránce Chelsea Alexander z Oklahoma State. „Nemyslím si, že jsem držel rukavici dostatečně vysoko. Jen jsem si naklonil míček na vršek rukavice a já to neudělal.“

Oklahoma State promarnil vedení na pátém místě dvěma chybami v obraně v jednom zápase.

Když zbyli dva jezdci, Bella Daltonová zarovnala míč do pravého pole a umožnila Jordanu Whitakerovi skórovat z druhého místa. První důstojník základny Hayley Busby přerušil hod, ale za druhé házel tvrdě a míč se dokutálel až ke zdi kurtu, kde Mia Scottová zaznamenala nerozhodný výsledek a Dalton se prosadil a zvýšil na 6-5.

„Můžeme se na tu hru ohlédnout, protože to mělo spoustu důsledků, ale nestálo nás to zápas,“ řekl trenér Oklahoma State Kenny Jagowski. „Nedali jsme dost kopů, nebyli jsme po cestě dost čistí.“

Cowboys Kelly Maxwell (21-5) zasáhla 11 úderů v 6 2/3 sériích. Byly získány pouze tři ze šesti běhů, které jsem povolil.

„Cítím je,“ řekl White. „Nikdo nechce jít ven a takhle prohrát, ale byli jsme tam taky.“

Cowgirls (48-14) vyhrály svá první čtyři střetnutí s Longhorns v této sezóně, ale Texasané byli tentokrát připraveni.

Homerovy tři nájezdy ve druhé polovině prvního zápasu Čechovi více než stačily (13-1). Její výkon umožnil Longhorns zachránit Dolcini, týmové eso. Morgan Day (13-5) ukrojil vzdálenost pro Oklahoma State v první herní prohře a umožnil pět běhů (tři výhry) v šesti.

Kylie Naomi trefila homer ve druhé polovině druhého zápasu Oklahoma State, než se věci rozpadly.

I přes prohry měly Cowgirls svůj nejlepší výsledek vůbec.

„Tak to je,“ řekl Sidney Bennington, třetí policista v Oklahomě. „Celou sezonu jsme hráli velmi čistou obranu a na konci jsme tam měli řadu nehod. Jsem opravdu hrdý na tento tým a na to, co jsme na tomto mistrovství světa dokázali.“

___

Sledujte Cliffa Branta na Twitteru: https://twitter.com/CliffBruntAP

___

Více univerzitních sportů v AP: https://apnews.com/hub/college-sports A https://twitter.com/AP_Top25

