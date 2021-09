Česká republika chce se Saúdskou Arábií „strategické partnerství“

A. Nejprve bych chtěl poděkovat vládě Saúdské Arábie a všem svým kolegům za výsadu, kterou poskytli mé návštěvě a za čas, který jsem na svou návštěvu připravoval. Založili úžasný projekt. Pořádali jsme inteligentní schůzky a doufám, že jsme dokázali posunout vztah mezi našimi zeměmi na více než jednu úroveň.

Během mého setkání s ministrem zahraničí princem Faisal bin Farhanem jsme se navzájem ujistili, že naše vztahy jsou přátelské a v mnoha ohledech doplňují společný postoj našich zemí. V oblasti obchodu, vědecké spolupráce, energetiky, těžebního a obranného sektoru si máme navzájem co nabídnout.

Království spolu se Spojenými arabskými emiráty vlastní pět nejlepších obchodních partnerů na Blízkém východě. Je to něco, co můžeme vytvořit, povinnost, kterou musíme vytvořit. Také to je důvod, proč se mnou za obchodem přišlo více než 20 významných podnikatelů z různých odvětví.

Naše spolupráce se přitom neomezuje pouze na podnikání. Ve zdravotnictví máme dlouhou tradici spolupráce. Mnoho Saúdů studuje na českých univerzitách. Saúdští občané často létají, pokud jde o naše lázeňská střediska.

S princem Faisalem jsme se shodli na potřebě obnovit Česko-saúdskou smíšenou komisi, což jsme od roku 2011 nesplnili. Je to užitečná platforma pro setkání zástupců ministerstev věnovaných diskusi o konkrétních problémech společného zájmu.

K. Diskutovali jste o politické spolupráci se Saúdskou Arábií v regionálních a rozvojových otázkách?

A. Není třeba říkat, že návštěva země a setkání s jejími vůdci mi poskytly jedinečnou příležitost diskutovat o mezinárodních politických a globálních problémech. Dohodli jsme se s ministrem zahraničí princem Faisalem a ministrem zahraničí Adelem al-Zubairem, mým kolegou, absolventem Georgetownu, na formalizaci pravidelných konzultací mezi našimi ministerstvy zahraničí. Doufáme, že v budoucnu bude navázáno strategické partnerství.

Také jsme sdíleli s našimi saúdskými hostiteli potřebu posílit kontakty na nejvyšší politické úrovni. Doufám, že ministr zahraničí přijde v budoucnu navštívit Českou republiku. Potěšilo mě také pozvání korunního prince Mohammeda bin Salmana na návštěvu České republiky.

K. Jaké toky křížových investic očekáváte mezi Saúdskou Arábií a Českou republikou?

A. Děkuji moc za tuto otázku, protože jsem opravdu přesvědčen, že existuje velká příležitost pro velké saúdské investice. Za posledních 30 let Česká republika přilákala mnoho zahraničních investorů z portfolia a zelených přímých zahraničních investic z Evropy, USA a Asie.

Investoři v Perském zálivu zatím zaostávali, ale už vidíme, že někteří z nich začínají nalézat současné příležitosti pro investice ve střední Evropě. Proto plánujeme uspořádat investiční fórum pro zástupce suverénních fondů z oblasti Perského zálivu, ve kterém budou mít možnost setkat se s manažery předních českých finančních skupin.

Investiční fórum Česko-GCC se bude konat ve druhé polovině roku 2022 v Radě Evropské unie s prezidentem České republiky bok po boku od 30. května 2022 do 4. června 2022.

Chtěl bych pozvat manažery Fondu veřejných investic a dalších důležitých finančních výborů Království, aby se zúčastnili této akce.

K. Vidíte, že české technologické společnosti hrají hlavní roli v rozvojových plánech země podle Vize 2030? Jaká jsou tato klíčová odvětví a jaký budou mít dopad?

A. Podle mého názoru Ambitious Vision 2030 se svými cíli a plány nabízí českým společnostem řadu smluv, většinou na subdodavatelské bázi. Máme skutečný zájem o přístup k zakázkám zadaným saúdskými státními společnostmi rostlinným společnostem. Ať už jde o iniciativu NEOM, Red Sea Resort nebo Green Riyadh, vidíme velký potenciál v poskytování českých znalostí, technologií a špičkových technologických produktů vládním megaprojektům.

Doufáme, že z toho budou těžit společnosti Saudi Aramco, SABIC a mnoho dalších saúdských společností.

K. Než jste odjeli do Zálivu, řekli jste, že Česko Taliban nepozná. Můžete prosím upřesnit své tvrzení?

A. Myslím, že musíme pečlivě rozlišovat dvě oddělené věci. První kontakt s Talibanem, bezpochyby jsou novými vládci země. Je jasné, že EU a NATO nás neváhají kontaktovat a poskytnout tak potřebnou humanitární pomoc lidem v Afghánistánu.

Nemluvím o vysokých a oficiálních kontaktech, ale chci se dostat do kontaktu v práci. Dalším problémem je oficiální uznání vlády Talibanu; Zde je nutná mimořádná opatrnost. Věřím, že Taliban zdaleka nesplnil své sliby. Média nám říkají, jak se chovají v ulicích afghánských měst a jaká zvěrstva se páchají.

K. Řekl jste také, že vaše země přijme neradostnou skutečnost, že Taliban je „novým pánem Afghánistánu“. Lze s Talibanem zacházet nepřímo bez povolení?

A. EU a NATO musí být na místě a přijmout novou realitu v Afghánistánu. To však neznamená, že rezignujeme na náš pokus tlačit na Taliban, aby si zachoval něco z toho, čeho bylo v Afghánistánu za posledních 20 let dosaženo.

Nyní mluvím zejména o právech žen a dívek. Takže ano, mezinárodní společenství může s Talibanem vyjednávat a v závislosti na jeho výsledku se možná otázka oficiálního uznání vlády Talibanu stane v budoucnu tématem.

K. Jaký je podle vašeho názoru přínos EU pro Taliban? Jsou pozice České republiky a Evropské unie zcela jednotné?

A. Postavení České republiky je plně v souladu s politikou EU. Jak víte, na nedávném neformálním setkání ministrů zahraničí EU ve Slovinsku se shodli, že jakýkoli pevný kontakt s Talibanem je možný pouze za splnění určitých podmínek: dodržování lidských práv, zejména práv žen, a vytvoření vlády, která bude zahrnovat jsou mezi nimi zástupci.

Nevěřím, že se s nimi Taliban brzy setká. Chápeme, že je nutné zachovat přítomnost EU v Kábulu, ale Česká republika musela vyhostit naše diplomaty a afghánské pobočníky.

Komunikace s Talibanem je zásadní, protože by se měli snažit ovlivnit způsob, jakým je země řízena, alespoň aby ​​předešli humanitární a migrační krizi. Taliban bude usilovat o mezinárodní uznání a zdroje – to je nyní náš hlavní zdroj.

K. Mezinárodní organizace s pobočkami v Afghánistánu opakovaně varovaly před blížící se humanitární katastrofou. Je zde zvýšený hlad, málo peněz a velmi málo zdravotní péče. Jak může mezinárodní společenství pomoci Afghánistánu?

A. Víme, že humanitární situace v Afghánistánu se zhoršuje. Minulé pondělí se v Ženevě v OSN konala mezinárodní konference dárců. Mezinárodní společenství, včetně České republiky, se zavázalo pokračovat v humanitární pomoci. Česká republika oznámila svou připravenost zvýšit svůj příspěvek k humanitárním a rozvojovým projektům v Afghánistánu a sousedních zemích.