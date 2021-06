Bílé tanečnice v České republice kritizují tanec „Bollywood hoga“

Skupině bílých tanečníků z České republiky bylo vytýkáno, že zveřejnili video, na kterém nosí černou barvu na obličej při provádění toho, co označují jako bollywoodský vodní dýmka.

Proto, Je to slavnostní tanec pro Maorů, domorodé obyvatele Nového Zélandu, a může být použit jako výzva během konfliktu.

Toto video bylo vydáno choreografem a choreografem Jarmila Chromáková, Specializuje se na bollywoodský tanec s hashtagy #bollyhaka, #facepainting a #newzealandinspiration.

Video dostalo rychlou reakci online.

Shaneel Lal, spoluzakladatel společnosti End Conversion Therapy na Novém Zélandu, Napsal na Instagram„Skupina bílých žen se sešla a dělala‚ Pollihaka ‘. Jinými slovy, na sobě černý obličej a dělat hakku v bollywoodských písních. Absolutní odvaha těchto kolonialistů. arjarmila_chromikova Co je to za chování? Už to není nevinné chování – je to do očí bijící rasismus. To je nebezpečné. “

Řekla maorská kulturní poradkyně Karaitiana Thayru Nový Zéland Herald Video „odkazuje na rostoucí trend online karikatury, vykresluje Miriho jako barbarské, nevzdělané a agresivní lidi s černou tváří maskovanou jako humornou, jak to bylo pro afroameričany,“ a dodal: „Výslovně ovlivňuje do očí bijící rasismus po celé Mari a zejména Ta Moko (muži). A ovlivňuje to M ó ori, kteří se rozhodli oživit starodávné praktiky tetování na obličeji známé jako Moko Kauye (ženy). “

Minulý měsícRavi Murthy, spolupředseda strany Miri, byl vyloučen z novozélandského parlamentu, přičemž odsuzoval rasistickou rétoriku od opozice a obřad sňal.

Chromakova ji vytvořil Účet Instagram Osobní a v době zveřejnění neodpověděl na žádosti o komentář.

