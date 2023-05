University of Georgia Athletics

Atény, Gruzie – Podle oznámení z úterý večer bude ženský tenisový tým University of Georgia na mistrovství NCAA ve dvouhře a čtyřhře v roce 2023 zastupovat pět studentek-atletů. Guermina Grantová A Leah Ma A May Nerondoorn A Mel Resco A Dáša Fedmanová Vyhrajte nabídky, abyste mohli soutěžit.

velký Leah Ma a studenti druhého ročníku Mel Resco A Dáša Fedmanová Bude zastupovat buldoky v akci dvouhry. Ma, rodačka z Dix Hills v New Yorku, byla označena jako nasazená č. 3, zatímco Vidmanova, rodačka z Prahy, Česká republika, byla jmenována nasazenou č. 4. Duo si také vysloužilo prestižní ocenění „All-American“ za umístění mezi 16. hráčem na NCAA Singles Championship.

Ma, zařazený na 3. místě meziuniverzitní tenisovou asociací (ITA), drží celkový rekord 29-5 s výhrami nad 14 hodnocenými soupeři, včetně 10 vítězství v Top 50, a je jedním ze dvou hráčů v zemi, kteří porazili vyšší semena. . Fiona Crawley (UNC) v této sezóně. Na podzim Ma zachytil mistrovství jihovýchodního regionu ITA.

Vidmanová, která se umístila na 4. místě podle ITA, má celkovou bilanci 30-5 jako nejlepší tým s výhrami nad 14 hodnocenými soupeři, včetně devíti vítězství v Top 50. Začátkem tohoto roku byla jmenována do týmu ITA National Indoor Championships Team a týmu The nejvýznamnější národní ITA ve vnitrozemí.

Reasco, zařazený na 66. místě podle ITA a má celkovou bilanci 21-6 a má bilanci pěti výher proti hodnoceným soupeřům, včetně tří vítězství v top 50. Dříve získala All-American honor v roce 2022, než se odhlásila z individuálního turnaje NCAA.

V dělání čtyřhry, druhák Guermina Grantová A May Nerondoorn Bude reprezentovat Gruzii. Duo je v sezóně 17-9, s dvěma hodnocenými výhrami a aktuálně je na 31. místě v průzkumech ITA

Soutěže dvouhry a čtyřhry se budou konat od 22. do 27. května v USTA National Campus v Orlandu na Floridě po ukončení turnaje družstev, který se koná od 17. do 20. května. Letošní ročník bude pořádat University of Central Florida a Greater Orlando Athletic Commission.

Tento týden Gruzie zahájila turnaj NCAA hostováním 1. a 2. kola v Aténách. Akce začíná v pátek ve 13 hodin, kdy Bulldogs hostí Florida A&M. Informace o vstupenkách a kompletní program akce na tento víkend naleznete níže.

Držte krok s nejnovějšími zprávami a informacemi o Bulldogs sledováním UGA Women’s Tennis na Twitteru @UGAWomensTennis, na Instagramu @UGAWomensTennis a na Facebooku @GeorgiaWomensTennis nebo se podívejte na informace online na GeorgiaDogs.com

Informace o kartě

Vstupenky na víkendové zápasy se prodávají online na Gruzínští buldoci | Online pokladna | Skupiny událostí (evenue.net) Od úterý v 9 hodin si mohou fanoušci zakoupit vstupenky také v tenisovém areálu Dan Magill každý den hodinu před začátkem prvního zápasu (v závislosti na dostupnosti). Kontakt bude otevřen v pátek v 9:00, v sobotu v 9:00 a v neděli v poledne. Vstupné je 5 $ pro dospělé a 3 $ pro mládež a seniory. Lístek je dobrý na celý den.

Plán

Pátek 5. května (pouze ženské zápasy)

10:00 – Florida vs. Illinois

13:00 – Georgia vs. Florida A&M

Sobota 6. května (muži a ženy)

10:00: NC State vs Oklahoma (první kolo mužů)

13:00 – Gruzie vs. FGCU (1. kolo mužů)

16:00 – Utkání druhého kola žen

neděle 7. května

13:00 – utkání druhého kola mužů