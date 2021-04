BUFFALO – Tuukka Rask vynechal do března a dubna 17 zápasů. Je v dobrém zdravotním stavu a nyní dobře odpočatý, což ukazuje týmu Boston Bruins, že může být v dlouhodobém horizontu tvůrcem rozdílů.

Rusk zaznamenal svůj první závěr sezóny a prodloužil sérii vítězných Bruins na pět zápasů při výhře 2-0 nad Buffalo Sabres v úterý večer.

Rusk zachránil 32 zákroků, včetně Spotlight Reel na zápase Cypressu „Dylan Cousins“ v první třetině, který pomohl Bruins získat jejich sedmé vítězství v devíti zápasech.

„Myslím, že je to jen poloviční dovednost a poloviční štěstí.“ Vaše hlava řekla. „V tom okamžiku je to trochu zoufalejší, když nemůžete tlačit na tuto stranu, takže hodíte na disk cokoli, co můžete, a doufám, že vás zasáhne, a to se dnes stalo.“

Rusk má ve své kariéře 51 lockdownů a toto získal poté, co ve třetí hře provedl 17 zákroků, aby si zajistil výhru. Rusk byl ve svých posledních třech zápasech 3: 0-0 od návratu ze zranění horní části těla 15. dubna.

„Myslím, že to byl náš nejlepší hráč, a netřeba říkat,“ Řekl Bruinsův trenér Bruce Cassidy. „Očekáváme, že v případě potřeby zavře dveře.“

Bruins dokončil zápas s 1:33 zabití ze silných 6 na 3 Sabres po penaltovém rozstřelu o 27 sekund s 2:34 zbývá hrát. Vaše hlava potřebovala jen jednu zachránit, než meč mohl provést pokutový kop pro mnoho mužů na ledě.

„To nebylo to, co jsme chtěli.“ „Prozatímní trenér Don Granato,“ řekl Cypress. „Nebylo to dostatečně konkurenceschopné a nebylo dostatek síťového zaměření a síťového disku. Takže to bylo nepochybně zklamáním. Podíváme se na to a bude snadné se z toho poučit.“

Brad Marchand a Connor Clifton skórovali za Boston, který skončil čtvrtý ve Východní lize.

Marchand otevřel skóre v první polovině 8:06 svým 24. cílem v sezóně.

Cliftonův první gól v sezoně vedl v Bostonu za 2:03 druhého poločasu 2: 0.

Dustin Tokarsky zachránil 35 míčů pro Buffalo. Během svých osmi startů v této sezóně s Al-Saifem zaznamenal v šesti zápasech 30 a více.

Chauvinova intelektuální reakce

Ačkoli policista z Minneapolisu Derek Chauvin, který byl usvědčen ze zabití George Floyda, nebyl před zápasem v KeyBank zmíněn, majitelé Sabres Kim a Terry Pegula se podělili o své pocity prostřednictvím účtů na Twitteru Sabres a Buffalo Bills, „Dnešní verdikt je považován za odpovědného za pošetilou vraždu George Floyda, ale boj za ukončení rasismu a nenávisti v naší společnosti pokračuje. Je třeba udělat ještě hodně práce.“

Rosser se pohybuje

Útočník Cypressu Drake Cagiola debutoval v Cypressu poté, co 9. dubna prohlásil zastavení šíření od Arizona Coyotes. Cagiola musel jít do karantény, než mu bylo dovoleno hrát.

Obránce Bruins Matt Gerszelcic je zpět v akci poté, co vynechal předchozích pět zápasů kvůli zranění horní části těla.

Rusikův podpis

Cypress podepsal rok 2019 v šestém kole a Lucas Rusk byl vybrán pro dvouletou vstupní smlouvu. 22letý český útočník v této sezóně nastřílel v 49 zápasech 14 gólů a 38 bodů za Spartu Braha dvěma góly a asistencí 5 z 11 play-off.

Co bude dál

Bruins a Sabres čelí znovu ve čtvrtek.