NASA zahajuje první misi k testování vychýlení asteroidu

Sonda pak stráví téměř rok na cestě k asteroidovému systému vzdálenému více než 6,5 milionu mil od Země. Cílem mise je Dimorphos, vesmírný kámen dlouhý 525 stop, který obíhá mnohem větší asteroid zvaný Didymos, který je široký asi 2 500 stop.

Ani Demorphos, ani Didymus podle NASA nepředstavují pro planetu hrozbu, ale systém je „ideálním testovacím místem“, aby se zjistilo, zda srážka kosmické lodi s asteroidem může účinně změnit její pohyb ve vesmíru.

Příští podzim to NASA udělá Rozbijte vesmírnou loď DART na Dimorphos Při rychlosti asi 15 000 mil za hodinu. Teleskopy na Zemi studují Didyma a jeho „měsíc“ Demorphos po celá desetiletí, řekla Nancy Chabotová, planetární vědkyně v oboru aplikovaných fyziků na Univerzitě Johnse Hopkinse, s tím, že menší vesmírný kámen obíhá svůj větší protějšek jednou za 11 hodin 55 minut. Vedoucí koordinace laboratoře a mise.

Chabot a její kolegové chtějí zjistit, zda kosmická srážka může změnit oběžnou dráhu Demorphosu, což trvá asi 12 hodin. NASA odhaduje, že manévr změní oběžnou rychlost vesmírné skály o zlomek procenta – jen o několik minut – ale tento posun by měl být detekovatelný pozemskými dalekohledy.

„Asteroid to nezničí – dodá mu to trochu vzpruhu,“ řekla začátkem tohoto měsíce na tiskové konferenci. „Ve skutečnosti zkosí svou cestu kolem většího asteroidu, takže ukazujeme vychýlení asteroidu v tomto systému dvojitých asteroidů.“

Sonda DART bude při testu zničena, ale malé kostky vyrobené v Itálii, které kosmická loď rozmístí více než týden před havárií, budou předávat snímky srážky a jejích následků.

A Následná mise vyvinutá Evropskou kosmickou agenturou Ten provede podrobnější průzkum systému Didymos a vyhodnotí výsledek vychýlení sondy DART. Tato mise, známá jako HERA, je naplánována na říjen 2024.

Žádný známý asteroid vyšší než 450 stop nemá podle NASA velkou šanci na srážku s planetou v průběhu příštích 100 let, ale agentura uvedla, že dosud byl nalezen pouze zlomek menších NEO.

Úřad pro koordinaci planetární obrany agentury má za úkol pátrat po potenciálně nebezpečných blízkozemních objektech na planetě, včetně těch, které se odváží do vzdálenosti 5 milionů mil od oběžné dráhy Země, a objektů dostatečně velkých na to, aby způsobily značné škody, pokud by se srazily s povrchem.

Pokud se v budoucnu na kolizi se Zemí najde velký vesmírný kámen, testy jako mise DART by mohly pomoci NASA reagovat na hrozbu.

„Je velmi vzácné, aby asteroid zasáhl Zemi, ale je to něco, co chceme vědět s dostatečným předstihem,“ řekl Lindley Johnson, důstojník planetární obrany v ústředí NASA ve Washingtonu, D.C.