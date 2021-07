David Krigsey opouští Bruins, aby se vrátil do České republiky

Th Bruins ztrácí důležitého člena svého jádra jako starověkého centra David Krejci v pátek oznámil, že opouští NHL, aby se vrátil do České republiky.

Craigsey, jehož smlouva vypršela po sezóně National Hockey League 2020-21, ve svém prohlášení uvedl, že učinil důležité rozhodnutí vrátit se domů, kde bude moci hrát se svou rodinou, která se tolik obětovala, aby mu pomohla dosáhnout kariérních snů. Kromě toho řekl, že je pro něj velmi důležité, aby jeho děti trávily čas tam, kde vyrostl, a aby dostaly příležitost setkat se s českými rodinnými příslušníky.

Pětatřicetiletý Krejci je členem Bruins od sezóny 2006-07, v 962 zápasech základní části zaznamenal 215 gólů a celkem 730 bodů. Byl také jedním z nejlepších interpretů play -off v historii franšízy se 124 body v 156 play -off, což pomohlo franšíze dosáhnout tří různých finále Stanley Cupu a jednoho šampionátu.

V krátkodobém horizontu je to pro Bruins obrovská ztráta, protože rozhodně čekali, že znovu umístí jejich druhou sérii mezi Taylor Hall a Craig Smith. Tato série byla skvělá v loňském roce poté, co byl Hall získán v obchodním termínu, což Bruins skvěle doplnilo jejich nejlepší sérii od Patrice Bergerona, Brada Marchanda a Davida Pastrnaka.

Bruins měl roky Krejciho ve druhé sérii, který byl na křídlech chudý. Nyní mají křídla k vytvoření skvělé druhé linie (prozatím) bez toho, aby je měl kdo vystředit.

Jedna možnost, kterou je třeba zvážit: Mohl by je dát do soutěže o hvězdu Sabres Jacka Eichela. Bylo by drahé přimět Buffala, aby s ním obchodoval v rámci oddělení, vyžadovalo by to určité manévrování s platovým stropem, ale to by bylo zajímavé. Ale ať už je to on nebo kdokoli jiný, Bruins toto místo v týmu rozhodně potřebují.

