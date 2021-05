Co nejraději vidíte na Google I / O 2021? [Poll]

Od velkého klíčového slova Google I / O 2021 nás dělí jen pár hodin a letos je toho hodně na co se těšit. Zatímco většina reklam je ponechána ve tmě, můžeme očekávat reklamy na velký počet produktů Google zaměřených na spotřebitele. Z čeho jste nejvíce nadšení?

i tak Časový plán pro I / O 2021 Je to vše od Androidu 12 po Google Assistant a vše mezi tím. Jedním z velkých témat, které očekáváme, že bude pokryto, je samotný Android, který bude pravděpodobně debutovat s obrovskou novinkou Vizuální redesign. S redesignem je spojen Velký modernizační potenciál Materiálový design Google. Oznámení o Androidu 12 by také mohlo přinést nějaké novinky o Android TV a Google TV, ale my jsme Zaznamenáno během náhledů vývojářů„Vydání aktualizací pro tyto platformy obecně nemají velký účinek.

Z hlediska nových zařízení toho moc neočekáváme. Je větší šance než tenká, že uvidíme její debut Série Pixel Buds.Pixel 5a se však v tomto okamžiku jeví jako nepravděpodobný. Google může naznačit Ve Whitechapelu Chcete-li nastavit vývojáře, ale místo toho se mohou rozhodnout zachovat tajemství. Žít Určitě má plány Pro rok 2021, ale I / O vzhled se zdá nepravděpodobný nad rámec softwarových bitů.

Wear OS, platforma smartwatch, kterou Google v posledních dvou letech do značné míry ignoroval, se letos zdá být zvláště zajímavá. V poslední době došlo na platformě k obrovskému nárůstu aktivity od Googlu, s příchodem Gboard pro Wear OS„Otevření pódia Funkce dlaždice pro Aplikace třetích stran a další. Právě dnes jsme objevili ukázku z Google pro „novou verzi Wear“ O čem se bude více hovořit v I / O. To se také týká pověstí, že Samsung se v budoucnu chystá zbavit své platformy Tizen. Řada Galaxy Watch 4 Se zavedeným operačním systémem OS.

Máme vynikající detail Abner Li Vše, co očekáváme v Google I / O 2021 Tady.

Osobně je Wear OS rozhodně můj I / O nejvíce nadšený pro tento rok, ale je to daleko od jedné věci, kterou uvidíme. co o tobě? Co vás nejvíce nadchlo, když jste nastavili svůj přímý přenos I / O Google a naše živé přenosy? Hlasujte v anketě a vložte komentář!

