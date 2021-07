Porážka Naomi Osaky na olympijských hrách v Tokiu 2020 ji „zarmoutila“

Tlak hraní na Tokijských hrách je příliš velký pro některé z nejlepších světových sportovců, včetně Naomi Osaka. Úterý 27. července 23letá tenisová hvězda podlehla České republice Markétě Vondrosové Ve třetím kole soutěže ohlašoval konec své olympijské cesty v roce 2020. Vondrosová porazila světovou dvojku ve dvou přímých kolech 6: 1 6: 4, pouhé čtyři dny poté, co Osaka zapálila kotel na zahajovacím ceremoniálu .

Po její porážce Osaka údajně krátce prohlásila tisku o rozbití pod tlakem. „Mám pocit, že bych si teď měla zvyknout,“ řekla. „Ale rozsah toho všeho byl trochu choulostivý kvůli přestávce, kterou jsem si vzal.“ Na konci května se tenisová šampiónka stáhla z French Open poté, co dostala pokutu 15 000 $ za to, že odmítla poskytovat pozápasové rozhovory na ochranu svého duševního zdraví.

„Jsem rád, že jsem neprohrál alespoň v prvním kole,“ pokračoval Osaka. „Jsem opravdu rád, že jsem tady. Jsem smutný, protože jsem samozřejmě prohrál, ale celkově jsem se svou první olympijskou zkušeností opravdu šťastný.“ Vondrosova sympatizovala s Osakou a novinářům řekla, že pro tenisovou hvězdu to bylo obtížnější, protože reprezentovala japonský tým. „Je pro ni těžké hrát také v Japonsku a na olympijských hrách,“ uvedl sportovec podle agentury Associated Press. „Je to velký tlak, nedokážu si to představit.“

Osaka ještě musí řešit její ztrátu na sociálních médiích. V neděli 25. července však novinářům v soudním rozhovoru řekla, že se cítila „svěží“ a „znovu šťastná“ poté, co Vyhrála svůj první zápas proti China Zheng Saisai 6-1, 6-4. pro každého Washington PostOsaka se cítila lépe, když byla znovu tiskem. „Upřímně, nemám z toho divný pocit,“ řekla a dodala, že „ráda“ odpoví na otázky poté, co si udělala čas na upřednostnění svého duševního zdraví. „Více než cokoli jiného jsem se soustředil jen na tenis.“

Po svém vítězství se Osaka vydala na Instagram, aby sdílela její úsměv na tenisovém kurtu. „Jsem tu, abych se dobře bavila,“ napsala. V komentářích byli fanoušci nadšeni, že ji viděli tak dobře, zejména po emotivním prohlášení, které učinila v květnu, když odstoupila z French Open. „Nyní si myslím, že nejlepší pro turnaj, ostatní hráče a moje pohoda je, že se stáhnu, aby se každý mohl soustředit na tenis v Paříži,“ napsala a vysvětlila, že „utrpěla dlouhé záchvaty deprese od US Open v roce 2018. “

Poté, co si Osaka udělala čas pro sebe, dala jasně najevo, že je nadšená, že bude na olympiádě reprezentovat Japonsko. Po zahajovacím ceremoniálu tenisová hvězda sdílela na Instagramu fotku, na které drží pochodeň před olympijským kotelem. „Bezpochyby největší sportovní výkon a čest, jaké kdy v životě budu mít,“ uvedla v titulku. “Nemám slova, abych popsal pocity, které teď mám, ale vím, že jsem v současné době plný vděčnosti a poděkování. Miluji vás, děkuji.”