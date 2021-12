Boston Bruins zahájili sezónu 12-8-1. Tým je pátý v atlantické divizi, i když v žebříčku odehrál o tři zápasy na pět zápasů méně než každý jiný. Kvůli tomu je těžké přesně říct, jaký mají tým. Tedy průměrný začátek sezóny, ve kterém Bruins hodně spoléhají na produkci své nejlepší sestavy a speciálních týmů, aby znovu získali úspěch.

Mimo linii Patrice Bergerona, Charlie Coyle, který v 21 zápasech této sezóny zaznamenal sedm branek a 13 bodů, se ujal role bývalého dlouholetého centra Bruce Davida Crazyho, nejlepšími střelci týmu jsou Brad Markand a David Pasternak.

David Crazy září v české lize a Boston Bruins dokážou jeho talentovaného hráče určitě využít i ve své druhé lize. (Amy Irwinová / Hokejoví spisovatelé)

Poté, co strávil několik sezón s Bruins po dobu 15 sezón a stal se jedním z nejtalentovanějších hráčů v historii vlastníků, starší průkopník si uvědomil, že je čas. Opustit NHL A vrátit se do své rodné země hrát před svou rodinou. Myšlenka znovu hrát v závěrečné fázi své kariéry v České republice byla probírána v různých bodech Craigslistovy kariéry, takže nebylo snadné ho ztratit, i když to nebyl úplný šok. Bruins.

S šíleně velkou dírou uprostřed Bostonu by mělo být pro fanoušky Bruins útěchou vědět, že Crazy doma září a svůj čas hraním před svými blízkými využívá co nejlépe.

Pětatřicetiletý Crazy v této sezóně ve 26 zápasech nastřílel 14 gólů a 28 bodů. Perspektivně je Krejčí čtvrtý v počtu vstřelených gólů v ELH – tři góly za ligovým vedením a sedmý v bodech – čtyři za ligovým vedením.

Crazy září jako střelec a tvůrce hry

Byla to působivá kampaň pro Craigslista, který skóroval v ELH se skóre, které fanoušci v Severní Americe předtím neviděli.

To neznamená, že Craigslist nebyl schopen skórovat při hraní v Severní Americe. Navzdory tomu, že se nazývá Playmaking Center, Crazy má vždy možnost dát peníze do zadní části webu. Ve čtyřech různých sezónách v NHL nastřílel 20 a více gólů.

I když v QMJHJL a AHL postupuje v čase, je to druhé nejlepší tempo pro střílení gólů v Crazyho kariéře. V české extralice strávil 24 zápasů, ve 24 zápasech vstřelil 16 branek a nasbíral 27 bodů, než se vrátil do NHL, v jediné sezóně v sezóně 2012-13 dal více gólů. Zamykání.

David Crazy vstřelil góly v nejvyšším klipu své kariéry v Česku. (Jess Starr/ Hokejoví spisovatelé)

Nutno přiznat, že konkurence v české extralice je výrazně nižší než v NHL, což asi nikoho nepřekvapí. Ještě lépe však Krejčí produkoval v minulé sezoně NHL. V 51 zápasech nastřílel osm gólů a 44 bodů, než přidal dva góly a devět bodů v 11 zápasech po sezóně. O jeho hráčských schopnostech není třeba pochybovat, i když Crazy hraje v zahraničí a je na konci kariéry.

Crazy bude legendou Bruins navždy

Když se podíváme Crazy se objevuje ve všech Bruins Hráči v historii franšízy, je jasné, jak talentovaný byl v průběhu let. Crazy skončil sedmý mezi Bruins v odehraných zápasech s 962, 16. v bodování, sedmý v asistencích a devátý v bodech. V roce 2011 vyhrál s Bruins také Stanley Cup.

Přestože fanoušci v NHL věděli, že je dobrým hráčem Crazy Bruins, měl pocit, že byl jako jeden z nejtalentovanějších centrů v lize po celý život často přehlížen. To platí zejména, když uvážíte, že po odchodech Milana Lucice a Nathana Hortona (a sezóně Jerome Iquinly) došlo na Crazyho křídlech k neustálému obratu po celou druhou polovinu jeho působení v lize.

Související: 3 Bruins 2021-22 Quarterly Season Takeaways

Crazy vždy hrál hru svým vlastním tempem, které se odchýlilo od jiné ligy. Rychlost se do značné míry stala názvem hry a během několika posledních sezón přinesla několik elektrických vrcholů. Krejčí však vždy v NHL měl talent na zpomalování a vytváření příležitostí různými způsoby. Podle všeho se zdá, že tento styl Crazymu fungoval po celý jeho život v ELH, což není vůbec překvapivé.

Bruins jsou občas Crazyho číslo. Těžko říci, zda bude 46 povýšeno na krok, ale vzhledem k množství úspěchů, kterých během svého působení v Bostonu dosáhl, by to dávalo velký smysl. Když vezmeme v úvahu všechny věci, pouze jeho přihláška ho někdy potvrdí jako Bruinovu legendu. Odchod z jeho jedničky by byl vhodným koncem lepšího života.