Smutně zíral na obrazovku nabídky pro více hráčů hry The Last of Us Online PS5

Stále se vzpamatováváme ze zrušení The Last of Us Online, ambiciózního a tajemného multiplayerového úsilí Naughty Dog, přičemž před víkendem se objevily novinky, které ukončily měsíce spekulací. Nyní může být fotografie, o které notorický leaker lhal, balzámem, nebo situaci jen zhorší.

Soumrak Golem Zveřejnil selfie toho, co je údajně hlavní obrazovkou hry Obnovit érunabitý veškerým vybavením pro živé služby, které jsme v této moderní éře her očekávali, a rychle se začal šířit dál Sociální média. Rotující období obsahu, bitevní přihrávka a prémiový obchod, vše, co jsme již viděli, ale ve vzhledu The Last of Us.

Hlavní menu nyní zrušeného Last of Us Online. pic.twitter.com/i7tchU9VvN– Jayrock (@JAAY_ROCK_) 16. prosince 2023

Realita toho, na čem se Sony a Naughty Dog podílely, plavání se žraloky jako Fortnite a Call of Duty, se naopak zdá být zjevnější. Jak dokázalo studio známé pro kinematografii a dokonalost pro jednoho hráče rychle držet krok a uspokojit mainstreamové publikum, které očekává smysluplný nový obsah? Factions, The Last of Us 2013 nabízí multiplayerovou nabídku už dlouho, přátelé; Výhledy jsou v dnešní době zcela jiné.