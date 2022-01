Black Myth: Wukong – Trailer komedie předvádí záměrně závadnou hratelnost a spoustu koček

Hodně očekávané akční RPG Black Myth: Wukong vydalo 13minutový nový trailer – ale neočekávejte mnoho nových informací, protože se jedná o krátký komediální film s hloupou hratelností a spoustou koček v motion capture. studio.

Vývojář Game Science, který byl vydán na oslavu čínského nového roku a začátku Roku tygra, vydal „Alternate Reality of Game Science“, ve kterém vidíme vývojáře, jak diskutují o obtížích používání koček pro zachycení pohybu, a poté odhalují extrémně zlomená bitva s bossy založená na této práci. Nakonec vidíme, že kancelář Game Science byla uzavřena a poté znovu otevřena jako restaurace.

Zdá se, že vtip je v tom, že Game Science ve skutečnosti dělal zkuste v jednom bodě použít snímání pohybu pro kočky. Ve skutečném životě přešli na jiné myšlenky, ale v této alternativní realitě by se to stalo, kdyby u této myšlenky zůstali až do hořkého konce.

Vzhledem k tomu, že loňské video k čínskému Novému roku předvádělo legitimní nové záběry, někteří mohou být zklamáni tímto odlehčenějším přístupem, ale video končí krátkou básničkou, která má fanoušky uklidnit:

„Přišel jsi v naději, že uvidíš hru. Tvrdě na tom pracujeme.“

Bohužel, trochu více trpělivosti, chcete-li. Vyplatí se počkat, to je vzrušení.“

Druhá polovina traileru (zhruba od 7:25) sice obsahuje záběry, které by klidně mohly pocházet z upgradu hry Unreal Engine 5, ale část obsahuje postavu tygřího bosse, který se opakovaně teleportuje po mapě, ovládá nepřirozeně plovoucí katanu a jehož animace se pokazí. Cutscéna před touto sekvencí vypadá mnohem legitimněji, takže můžeme být svědky škádlení něco Z finální hry, ale Game Science to rozhodně netvrdí s jistotou.

Naštěstí skutečný Black Myth: Wukong vypadá mnohem působivěji – viděli jsme spoustu her, rozebrali jsme nové detaily a mluvili s debutujícím vývojářem, který vytvořil tento neuvěřitelně populární průlomový projekt.

