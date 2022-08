Ohromující snímky Jupiteru zobrazené teleskopem Jamese Webba NASA

Jupiter je pátý v řadě od Slunce a je největší planetou v naší sluneční soustavě – více než dvakrát větší než všechny ostatní planety dohromady. Kdyby Země měla velikost hroznu, Jupiter by měl velikost basketbalového míče, NASA říká .

„Nikdy předtím jsme Jupiter neviděli. Je to neuvěřitelné.“ Řekl Planetární astronom Imke de Pater, emeritní profesor na University of California, Berkeley. „Opravdu jsme nečekali, že to bude tak dobré, upřímně,“ dodala. tvrzení.