Caramelo, brazilský kůň uvízlý na střeše kvůli záplavám, byl zachráněn poté, co šokoval národ

Muž a jeho pes se znovu sešli v útulku, který poskytuje útočiště psům evakuovaným z oblastí zaplavených silnými dešti, v Canoas, stát Rio Grande do Sul, Brazílie, čtvrtek 9. května 2024. (AP Photo/Andre Penner)

Canoa, Brazílie (AFP) – Brazilský kůň přezdívaný uživateli sociálních sítí „Caramelo“ si získal celonárodní pozornost poté, co ho vrtulník televizních zpráv natočil, jak uvízl na střeše domu v jižní Brazílii. Mohutné záplavy zabily více než 100 lidí.

Asi 24 hodin poté, co byl poprvé spatřen, a lidé volali po jeho záchraně, se týmu v brazilském státě Rio Grande do Sul ve čtvrtek podařilo odstranit Caramelo, což obležené oblasti dodalo dávku naděje.

Hnědý kůň celé dny balancoval na dvou úzkých proužcích kluzkého azbestu v Canoas, městě v městské oblasti Porto Alegre, jedné z nejhůře postižených oblastí ve státě, z nichž velkou část odřízly povodně.

„Našli jsme zvíře v oslabeném stavu,“ řekl Cap. Thiago Franco, hasič ze São Paula, který byl nasazen, aby vedl záchrannou operaci, uvedl v prohlášení vydaném bezpečnostním sekretariátem tohoto státu. „Snažili jsme se k tomu přistoupit v klidu.“

Hasiči a veterináři vylezli na zatopenou hladinu, koně uklidnili a stabilizovali, poté ho umístili na nafukovací raft, všech 770 liber. Do operace se zapojily čtyři gumové čluny a čtyři podpůrné lodě spolu s hasiči, vojáky a dalšími dobrovolníky.

Záchranná operace byla živě vysílána na televizních sítích a natáčena z jejich vrtulníků. Ovlivňovač sociálních sítí Felipe Neto během záchranné operace rozeslal aktualizace svým téměř 17 milionům sledujících na X. A pak se nabídl, že ho adoptuje.

„Caramelo, Brazílie tě miluje!!!

Manželka brazilského prezidenta Luize Inacio Lula da Silva, Ganga, zveřejnila video, na kterém sdílí dobré zprávy s brazilským vůdcem a šeptá mu do ucha na oficiální akci. Usmál se, ukázal na ni palec a objal ji k sobě. Záchranu oslavil i guvernér Rio Grande do Sul Eduardo Leite, který na X napsal: „Na všech životech záleží a my stojíme pevně!“

Caramelo se zotavuje ve fakultní veterinární nemocnici.

Přijel trpící těžkou dehydratací, uvedla ve čtvrtek odpoledne na sociálních sítích Mariangela Allgaierová, veterinářka a profesorka nadace.

Je mu asi 7 let a na základě jeho vlastností byl pravděpodobně používán jako tažné zvíře pro vozík, řekl televizní síti GloboNews Bruno Schmitz, jeden z veterinářů, kteří pomohli Caramela zachránit a vyhodnotit. Je také velmi jemný, což mu velmi pomohlo s podáváním trankvilizérů, dodal Schmitz.

„Byl to velmi obtížný proces, překračující standardy i pro specializované týmy, myslím, že nikdy předtím něčím takovým neprošly, ale díky bohu vše dobře dopadlo,“ ukázal Caramelovi vstát.

Uvízlý kůň je jen jedním z mnoha zvířat, která se záchranáři zvířat snažili v posledních dnech zachránit. Agenti státu Rio Grande do Sul od minulého týdne zachránili asi 10 000 zvířat, zatímco dobrovolníci a ti v obcích zachránili tisíce dalších, podle státního bytového sekretariátu.

Skupiny na ochranu zvířat a dobrovolníci sdíleli na sociálních sítích fotografie obtížných záchran a intimních scén domácích mazlíčků, kteří se scházejí se svými majiteli. Jedno z videí, které se stalo virálním, ukazovalo muže, který plakal uvnitř člunu a objímal své čtyři psy poté, co se záchranáři vrátili do jeho domu, aby je zachránili.

Silné deště a záplavy v Rio Grande do Sul zabily nejméně 107 lidí. Dalších 136 bylo hlášeno jako nezvěstných a více než 230 000 lidí bylo podle státních úřadů vysídleno. Oficiální počet zabitých nebo pohřešovaných zvířat neexistuje, ale místní média odhadují počet na tisíce.

Nedaleko místa, kde byl zachráněn Caramelo, slavili majitelé zvířat Kanoa, když čekali ve frontě na dary v dočasném útulku pro zvířata organizovaném dobrovolníky.

„Je tu spousta špatných zpráv, ale tato záchrana dává zdejším lidem větší naději,“ řekl 23letý Guilherme Santos, když hledal psí žrádlo pro svá štěňata. „Když mohou zachránit koně, proč nezachránit všechny psy, kteří se stále pohřešují? Určitě to dokážeme.“

Carla Sassi, prezidentka GRAD, brazilské neziskové organizace, která zachraňuje zvířata po katastrofách, uvedla, že se schází se státními vládními úředníky v Canoas, aby prodiskutovali nouzové postupy pro záchranu domácích zvířat.

Sa Pessoa hlásila ze São Paula.