Vývojáři Sonic Superstars vysvětlují, proč se konečně vzdávají Green Hill Zone

Posledních pár let měla franšíza Sonic problém se zónou Green Hill. Jistě, úvodní úroveň původního ježka Sonic z roku 1991 je ikonická, ale vypadalo to, že se Blue Blur vrací do Green Hill právě ve chvíli, kdy Star Wars znovu navštíví Tatooine.

Fanoušci Sonic hráli přes úrovně stanovené v Green Hill Zone v roce 2011 v Sonic Generations, Sonic Forces a Sonic Mania v roce 2017 a v loňských Sonic Origins a Sonic Frontiers. Ale v Sonic Superstars – nově oznámené hře Sonic s 3D grafikou a kooperací pro čtyři hráče – se série konečně zrychluje od klasických úrovní, které jsme viděli znovu a znovu. V rozhovoru pro IGN producent série Sonic Takashi Iizuka řekl, že Sonic Superstars budou plné nových míst.

„V Sonic Mania se Green Hill Zone trochu změnila,“ řekl Iizuka prostřednictvím překladatele. A dokonce i Sonic Origins, máme Green Hill jako součást Sonic the Hedgehog. Ale to, co jsme chtěli udělat se Sonic Superstars, je skutečně vytvořit něco nového a jít tam a vytvořit tyto zbrusu nové ostrovy, které můžete prozkoumat jako Sonic…my chtěl vzít Sonic do [the] Zcela nové North Star Islands a nechte Sonica v tomto novém prostředí volně běhat. Takže jsme chtěli vytvořit úplně nová místa pro Sonic, aby mohl vstoupit do tohoto nového titulu.“

To je pravda – není tam žádný Green Hill, žádná chemická továrna, žádné úrovně, které jste viděli v předchozích hrách 2D Sonic. Nicméně, Sonic Superstars se má vrátit do Sonic Foundation z herního hlediska. Oznámení Segy pro Sonic Superstars uvedlo, že Sonicovy pohyby, fyzika a ovládání budou dlouholetým fanouškům povědomé, a Iizuka také vysvětlil, jak je Superstars návratem ke klasice.

„Jedna z věcí, kterou jsme chtěli udělat, bylo ujistit se, že jsme skutečně dostali kořeny této klasické hry. Jsem si jistý, že klasická hratelnost, hrajete jako Sonic, skáčete, dostanete se do míče a útočíte na nepřátele. První věc, kterou tým udělal, bylo opakování této klasické hry.“ Velmi přesně. Takže když hrajete Sonic Superstars, projdete základní klasickou herní smyčkou Sonic. Skočíte, dostanete se do míče, porazíte nepřátele a pokračujete vpřed .“

Ale nebudete hrát jen jako Sonic. Sonic Superstars přináší do mixu místní kooperaci pro čtyři hráče, kde si hráči mohou vybrat mezi Sonicem, Tailsem, Knucklesem a Amy Rose. Další postavy si zachovávají jedinečné akce, které byste od série očekávali: Tails může létat, Knuckles může klouzat a lézt a Amy může používat své kladivo.

Klasický přístup se přenese i do příběhu v Sonic Superstars. Iizuka řekl, že v příběhu nebude žádný komentář ani mnoho textu. Místo toho – klasickým způsobem Genesis – se příběh bude odvíjet jednoduše sledováním pohybu postav a vzájemné interakce mezi jednotlivými úrovněmi.

Oblast Green Hill, zde zobrazená v Super Smash Bros. Ultimate. Je to specifická oblast. Zdroj obrázků: Smash Bros. Wiki.

Největší rozdíl, kterého si mezi Sonic Superstars a 16bitovými originály hned všimnete, je samozřejmě grafika. Sonic Superstars využívá 3D estetiku, kterou jsme již dříve viděli v sekcích Classic Sonic her, jako jsou Sonic Generations a Sonic Forces. Ale nyní je postavena celá hra kolem tohoto stylu, který podle Iizuky poskytne nové herní příležitosti.

„Je to klasický 2D Sonic, ale protože k vytváření světa a postav používáme 3D modely. V rámci 2D herního režimu jsme schopni dělat věci, které jsme dříve dělat nemohli. Takže někdy pošle postavu zpátky do světa. Možná. Promění postavu, otočí postavu způsobem, který nemůžeme udělat s klasickým vzhledem a pixel artem. Nebo to může být souboj s bossem, který v tomto druh 3D prostoru. Jsou všechny tyto věci, které můžeme dělat, protože máme 3D modely, i když máme 2D hratelnost a herní formát, přesto jsme schopni hrát a dělat věci, které klasické tituly Genesis a Game Gear nedokázaly. .“

Sonic Superstars přichází na PlayStation 5, PS4 a Xbox Series X | S, Xbox One, Nintendo Switch a PC letos na podzim.

