Jsme v antropocénu? Ne tak rychle, říkají geologové

Vědci hlasovali proti návrhu vyhlásit novou geologickou epochu zvanou antropocén, která má odrážet, jak hluboce lidská činnost mění planetu.

Návrh byl členy zamítnut Podvýbor pro kvartérní stratigrafiikterá je součástí Mezinárodní unie geologických věd, podle CNN v úterý kontaktovala tři hlasující členy podvýboru.

Hlasování následovalo po 15letém procesu výběru geologického místa, které nejlépe zobrazuje vliv lidstva na planetu. mezinárodní federace Pracovní skupina pro antropocén, která toto úsilí vedla, vydala v červenci 2023 oznámení Který Identifikovala místo jako Crawford Lake, Ontario Kvůli způsobu, jakým sedimenty ze dna jezera odhalují geochemické stopy testování jaderné bomby, konkrétně plutonia, od roku 1950.

Hlasování nebylo jednomyslné, řekl Kim Cohen, odborný asistent geověd na Utrechtské univerzitě v Nizozemsku a hlasující člen podvýboru.

„Někteří se zdrželi hlasování. Byla tam ano menšina versus ne většina,“ řekl Cohen, který hlasoval pro návrh.

Phil Gibbard, profesor Moje hrdost na starověká čtvrtohorní prostředí Ve Scott Polar Research Institute Na univerzitě Cambridge Ve Spojeném království a hlasujícím členem podvýboru řekl, že „formální návrh antropocénu byl zamítnut 66 % hlasů“.

Geologické časové měřítko poskytuje formální rámec pro naše pochopení 4,5 miliardy let historie Země. Geologové rozdělují historii naší planety na eony, éry, období a epochy, přičemž eon je největší část času a věk je nejkratší.

Zatímco málokdo Vědci pochybují o tom, jaký dopad měli lidé na planetu, a geologická komunita je rozdělena v otázce, zda změny vzrostly na epochální úroveň, což naznačuje, že je geologicky příliš brzy na takové prohlášení.

Někteří odborníci Tvrdil, že začátek antropocénu by mohl být lépe definován jinými způsoby, jako je začátek moderní éry Průmyslová revoluce. Jiní navrhli, že dopad lidí na Zemi by bylo lépe klasifikovat jako geologickou událost, která se postupně odvíjela po dlouhou dobu.

Colin Waters, předseda ad hoc pracovní skupiny, která vedla vývoj návrhu, aby se antropocén stal oficiální součástí geologické historie Země, uvedl, že výsledek hlasování je „mimořádně zklamáním“.

„My jako skupina máme mnoho předních výzkumníků ve svém oboru, kteří by rádi pokračovali jako skupina v neformální funkci a kteří budou i nadále tvrdit, že důkazy pro antropocén jako epochu by měly být formalizovány. je konzistentní,“ řekl Waters, emeritní profesor na Univerzitní škole geografie, geologie a životního prostředí. Lester prostřednictvím e-mailu: „Vědecké údaje uvedené v příspěvku.“

„Pokud se potvrdí výše uvedené hlasování… současný návrh nemůže postoupit, ale vzhledem k důkazům, které existují a které stále přibývají, nebyl bych překvapen, kdyby se v budoucnu objevila výzva k přehodnocení návrhu,“ řekl.

Návrh by v této fázi nešel dále, řekl David Harper, emeritní profesor paleontologie na Durhamské univerzitě a předseda Mezinárodní komise pro stratigrafii, která by o návrhu hlasovala, pokud by jej podvýbor schválil.

A komise také Součást Mezinárodní unie geologických věd, která zastupuje více než milion geologů z celého světa.

„Toto je panel odborníků komise pro toto geologické období a jsme vázáni jeho rozhodnutím. Současný návrh nebude probíhat podle našeho statutu,“ uvedl Harper e-mailem s tím, že o rozhodnutí nebyl formálně informován. a dál to nekomentuje.

Cohen uvedl, že podvýbor během šestitýdenního diskusního období vznesl mnoho argumentů pro a proti návrhu, odmítl však poskytnout další podrobnosti. Cohen poznamenal, že bez ohledu na to, zda je tento termín oficiálně klasifikován jako geologická epocha, antropocén je již široce používán.

„Všichni už o tom mluví. V časopisech to hodně lidí používá. Ale v geologii ne tolik jako ve všech ostatních vědách.“