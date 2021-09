Čína vytvoří pro zimní olympijské hry bublinu „uzavřené smyčky“

Mezinárodní olympijský výbor ve středu zveřejnil předběžný soubor zdravotních protokolů pro nadcházející zimní hry v Pekingu, které naznačovaly, že příští olympijské hry, které by měly začít 4. února, by mohly být. Nejvíce neobvykle omezená velká sportovní událost Od začátku pandemie koronaviru.

Olympijské hry a paralympijské hry v Pekingu se budou konat v tom, co organizátoři nazvali „systém řízení uzavřené smyčky“, prostředí podobné bublinám, kde sportovci, činovníci, vysílací společnosti, novináři a velká pracovní síla her budou nuceni jíst, spát, pracovat a soutěžit, aniž by odešli ode dne, kdy dorazí, do okamžiku, kdy odejdou.

Každý, včetně sportovců, kteří mají v úmyslu vstoupit do této bubliny, má dvě možnosti: dostat se do Číny zcela imunní nebo se připravit strávit prvních 21 dní v Pekingu na samotce.