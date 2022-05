Beer Nut: odběr vzorků nápojů v Salt House v Galway, Irsko

Začít sloupek o pivu v Irsku další zmínkou o Guinnessovi by bylo klišé.

Bohužel to dnes udělám, ale s obratem: nepíšu o klasickém stoutu, píšu o nejnovějším produktu Guinness – Hope House 13. Vaří se pivo Hopi, které bylo první představen v roce 2015. Pojmenován po budově Hope Store v St James Gate, která existovala na počátku 20. století.

Hope House 13 je velmi dobrý. Má květinové tóny ve vůni a má dobrou chmelovou chuť, ale má pevný sladový základ, na kterém mohou sedět ovocné listy. Četl jsem, že to bylo vyrobeno v reakci na stále se rozvíjející hnutí řemeslného piva, což je pro Guinness velmi dobré, když reaguje na tak křupavé prodávané pivo.

No, to je dost s povinnými věcmi Guiness. Ve skutečnosti jsem měl za celý týden v Irsku jen dva Guinness Stouty. Samozřejmě prvních pár dní jsem byl v St. Mary’s Abbey v hrabství Waterford s několika přáteli jeptišky (to je příběh na jinou dobu a místo). Na rozdíl od některých mnichů sestry v St Mary’s Abbey nevaří pivo, což je také dobře, protože když jsem dorazil do Galway, měl jsem ho dost.

Jako vždy v Galway jsem utratil více než svůj podíl v The Salt House, hospodě s řemeslným pivem, která byla otevřena před více než deseti lety. Je to malé a rustikální a personál je skvělý. Je ve vlastnictví Galway Bay Brewing Co. , takže pojme hodně tohoto piva, ale má také několik výčepů jiných irských řemeslných pivovarů a také velký výběr vaček a lahví z Irska i Evropy.

Nemohu dlouze psát o všech osmi, které mám (kdo to počítá?), ale dovolte mi projít několik nejpůsobivějších:

Bru Xtra Pale Ale vaří pivovar Brü ve společnosti Meath Company, která je nyní součástí Galway Bay Brewing Company. Je to lahodné, suché klasické světlé pivo s ovocnou vůní, která plynule přechází do chuti. Je to 5,7 % ABV, ale jde to dolů jako pivo.

Myslel jsem, že Tribol, česká Plzeň se 4,5% ABV bude můj favorit. Během tří nocí jsem jich tam měl několik. Je to dokonalá přehlídka stylu, lehce květinová s nádherným ostrým okrajem, který je dokonale zakončen lahodnými ostny ječmene.

Další lahůdkou bylo právě Swerving by Whiplash brewing z Dublinu. Jedná se o odvážný, umírněný styl, který zde ve Státech nenajdete často. Je to klasický britský styl, který se drží přesně uprostřed silnice. Tato verze měla nudný nos s nádechem čokolády, později s některými náznaky kávy. Jak řekl Lee, kterého jsem potkal v hospodě, John, kterého jsem potkal v hospodě: „To je opravdu dobrý styl.“

Co se ale ukázalo být mým nejoblíbenějším, byl další Brû: Nitro Stout. Jeho hlava byla hladká jako sněhová glazura a měla lehké baletní tóny tabáku s několika nádechy kávy, ale nic ohromujícího. Nikdy pivo nehodnotím, ale kdybych to udělal, tohle a Trebol by byly 10/10.

Vychutnejte si trio piv v Salt House v Galway v Irsku. (fotografie George Linekera)

Související sloupce: