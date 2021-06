Hráči Xbox Series X a Xbox One si nyní mohou stáhnout klasickou hru zdarma

V současné době si mohou všichni hráči her řady Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One a dokonce i Xbox 360 stáhnout klasickou hru z roku 2001 zdarma, bez omezení, i když proces stahování není příliš snadný. Není jasné, jak dlouho bude tato dohoda k dispozici, ale prozatím Ikaruga Zdarma, bez omezení. Chcete-li si jej však stáhnout, budete si muset vytvořit účet Argentina Xbox Live. Naštěstí to stojí jen nějaký čas. Po stažení si jej můžete navíc přehrát na svém standardním účtu bez ohledu na region.

Pokud jde o samotnou hru, jedná se o odkaz na Xbox 360, ale je možné ji hrát na všech konzolích Xbox One a Xbox Series díky zpětné kompatibilitě. Debutovalo to v roce 2001 – na 88 v Metacritic – prostřednictvím Treasure jako duchovního pokračování zářivý stříbrný. Ve zpětném pohledu je obecně považován za jednoho z nejlepších střelců všech dob, žánr, který už není příliš relevantní, ale býval jedním z největších v hraní.

„Střelte! Vyhněte se! A … Získejte zásah !?“ Ikaruga je vertikální střílečka s jedinečnou hratelností, která mění polaritu, “píše se na oficiálním stadionu hry.„ Přepněte polaritu lodi a “srazte se a absorbujte” nepřátelské kulky! Získejte vysoké skóre s řetězovým bonusem! “

Jak již bylo uvedeno, není jasné, jak dlouho bude tato dohoda k dispozici. V okamžiku zveřejnění je stále k dispozici, ale v době, kdy si to přečtete, může být dohoda u konce.

