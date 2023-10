Pilulky na cvičení nebo deprese? Studie zjistila klady i zápory obou

Nový výzkum může Složitost narativního použití Praxe Na pomoc při depresích a jiných případech Problémy s duševním zdravím . A Studie porovnávala lidi s depresí a/nebo úzkostí, kteří se připojili k běžeckému programu, s těmi, kteří Absolvoval jsem kurz antidepresiv, Zjistilo se, že obě skupiny zaznamenaly podobnou úroveň zlepšení duševního zdraví po několika měsících . Ti, kteří cvičili, měli větší přínos pro fyzické zdraví, ale ti, kteří užívali antidepresiva, s větší pravděpodobností dodržovali režim po celou dobu.

Vyhledávání, Vedené vědci v Nizozemsku, Zdá se, že jde o první svého druhu, který se pokusil o přímé srovnání mezi cvičením a antidepresivy.

Zkušenosti Zahrnovalo 141 pacientů s diagnózou deprese a/nebo úzkosti, kteří vyhledali péči v ambulanci. Pacienti byli rozděleni do dvou skupin: do jedné, kde pacienti docházeli na skupinovou terapii dvakrát týdně, nebo kde užívali selektivní inhibitor zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), běžnou třídu antidepresiv, přičemž každý program trval 16 týdnů. Dobrovolníci byli dotázáni, zda by byli ochotni být náhodně zařazeni do těchto skupin, a pokud ne, aby si vybrali skupinu, kterou preferují. Většina zvolila svou předchozí preferenci a asi dvě třetiny se rozhodly cvičit.

Na konci období studie asi 44 % dobrovolníků v každé skupině zaznamenalo dostatečně jasné zlepšení svých symptomů, aby bylo možné uvažovat o remisi. Ale bylo to tam Důležité rozdíly mezi těmito dvěma skupinami.

Ti, kteří cvičili, také trochu zhubli a měli v průměru lepší krevní tlak a celkovou činnost srdce ve srovnání například s obdobím před studií, zatímco ti, kteří užívali antidepresiva, zaznamenali mírné zvýšení hmotnosti a zvýšení krevního tlaku. . Mezitím pouze 52 % účastníků v běžecké skupině plně dodržovalo program, ve srovnání s 82 % těch, kteří užívali antidepresiva, a to navzdory tomu, že pro většinu lidí bylo cvičení preferovanou možností.

Výsledky týmu byly zveřejněno v února v Journal of Affective Disorders Je naplánováno, že se o něm bude diskutovat tento víkend na výročním zasedání European College of Neuropsychopharmacology (ECNP).

Výsledky podle autorky studie Brendy Penninks, profesorky a epidemioložky z Vrije Universiteit Amsterdam, ukázaly, že jak cvičení, tak antidepresiva mohou mít vliv. místo v pomoci při léčbě deprese a úzkosti, ačkoli každý přichází s vlastním jedinečným souborem úvah a problémů.

„Antidepresiva jsou obecně bezpečná a účinná. U většiny lidí fungují. Víme, že neléčení deprese vůbec vede k horším výsledkům, takže antidepresiva jsou obecně dobrou volbou,“ řekl Beninckx prohlášení Vydáno ECNP. „Potřebujeme však rozšířit náš léčebný arzenál, protože ne všichni pacienti reagují na antidepresiva nebo je chtějí užívat.“

Zatímco cvičení může být pro mnoho pacientů atraktivní alternativou, nízká míra adherence pozorovaná v této studii naznačuje, že mnoho lidí bude potřebovat podporu, která jim pomůže udržet jejich rutinu.

„Říct pacientům, aby běželi, nestačí. Změna chování při fyzické aktivitě bude vyžadovat odpovídající dohled a povzbuzení, jako jsme to udělali při implementaci cvičební terapie v prostředí péče o duševní zdraví,“ dodal Penninks.

Předchozí výzkum zjistil, že zejména cvičení Venkovní cvičenímá Naše výhody nálada A Zdraví mozku Obvykle . Studie provedená na začátku tohoto roku dokonce nalezla souvislost mezi Cvičte pravidelně a výše Snést bolest. I když je aktivní aktivita nepochybně prospěšná pro celkové zdraví, teprve uvidíme, zda může být skutečně léčbou deprese.