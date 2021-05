GTA 5 Fan se rychle šíří poté, co objevila umístění hry v reálném životě

Zatímco mnoho velká automobilová krádež Fanoušci byli Odesláno v panickém režimu Přes nové GTA 6 tweet, jinak GTA Fanoušci na Redditu ztrácejí rozum. Pro vývoj GTA 5, Rockstar Games skenuje větší oblast Los Angeles a vytváří věrohodnou mapu. Ve výsledku je mnoho atrakcí hry inspirováno skutečnými lokacemi. Za tímto účelem uživatel Redditu nedávno objevil, co se jeví jako inspirace pro metamorfologickou laboratoř Trevor.

Když jsme se obrátili na Reddit, uživatel odhalil fotografii, kterou pořídili z opuštěné budovy v Kalifornii, která vypadá velmi podobně jako pervitinová laboratoř Trevor ve hře. Existují určité rozdíly, ale existují také některé podobnosti, které je těžké ignorovat.

Níže si můžete prohlédnout ukázku vedle laboratoře Trevora metha a reálného webu, která ho podle všeho inspirovala:

V komentářích k příspěvku uživatel prozrazuje, že web se nachází přímo u CA-111 na východní straně Saltonského moře. Za tímto účelem si všimněte, že pokud v Mapách Google vyhledáte „Historic North Shore Service Station“, uvidíte budovu na obrázku výše, hned vedle ní.

Prozatím to všechno berte s rezervou nebo dvěma. I když se zdá, že umístění ve hře je založeno na umístění výše, nemůžeme to s jistotou vědět. Samozřejmě, Rockstar Games nebo kdokoli, kdo tam pracuje, by mohl rozdrtit spekulace s oficiálními informacemi a postřehy, ale to se pravděpodobně nestane. Pokud k tomu dojde, příběh odpovídajícím způsobem aktualizujeme. Mezitím pro větší pokrytí GTA 5A GTA 6„A všechno velká automobilová krádež – Včetně nejnovějších zpráv, pověstí, úniků a virálních příspěvků Reddit – klikněte Tady Nebo se podívejte na níže uvedené související odkazy:

Jako vždy, neváhejte zanechat komentář nebo dva, dejte nám vědět, co si myslíte, nebo mě případně udeřte na Twitteru @Tyler Fischer_ a dejte mi tam vědět.