12 nových knih, které doporučujeme tento týden

ZEN TERAPIE: Odhalení skryté laskavosti v životě, od Marka Epsteina. (Penguin Press, 27 $.) Vřelá, hluboká vzpomínka na rok v poradně Epsteina, psychiatra a praktikujícího buddhisty. Zkoumá základní moudrost, kterou sdílí psychoterapie a buddhismus, aby ukázal, jak nám může pomoci na cestě k naplnění. „Sjednocující postoj, který Epstein v nejlepším případě identifikuje v buddhismu a v terapii,“ píše Oliver Burkeman ve své recenzi, „je ochota věnovat pozornost a nechat lidi a pocity takové, jací jsou.“

MALÝ SVĚT, od Jonathana Evisona. (Dutton, 28 $.) Evisonův rozsáhlý nový román zkoumá životy několika cestujících v osudném vlaku směřujícím do Seattlu a také životy jejich předků z 19. století. Splétá dohromady příběh Západu, zkoumá nespravedlnosti a nespravedlnosti napříč generacemi a kulturami a zároveň si udržuje pevnou víru ve schopnost lidstva být shovívaví. „Ten román je zčásti snadné milovat, protože se zabývá velkorysostí a nadějí,“ píše TaraShea Nesbit ve své recenzi. „Small World“ je ambiciózní a ukazuje naši propojenost napříč časem, místem a kulturami. … Poslední stránky, vážné a přímé, náhoda sentimentální, což může být nejriskantnější krok ze všech.“

KONEČNÝ PŘÍPAD, od Davida Gutersona. (Knopf, 27 $.) Guterson, možná nejlépe známý díky filmu „Sníh padá na cedry“, se vrací s něžným, ostře sledovaným a často překvapivým románem otce a syna zaměřeným na trestní proces. Verdikt v tomto případě není jen o lidech v soudní síni, ale o rodinné lásce a jejích tichých komplikovaných vášních. „Guterson je ten typ spisovatele, o kterém lidé říkali, když tam byly takové věci, ‚Četl bych ho, i kdyby napsal telefonní seznam,‘,“ píše Scott Turow a hodnotí román. „Každá věta má půvabnou váhu a metr a je osvětlena jemnou inteligencí, díky níž jsou jeho popisy poutavé, ale nikdy okázalé.“

MANIFEST: On Never Give Up, od Bernardina Evaristoho. (Grove, 27 dolarů.) Debutové monografie autorky knihy „Girl, Woman, Other“, oceněné Bookerovou cenou, připomínají její výchovu v mezirasové, katolické domácnosti v Londýně a její dlouhou a těžkou cestu k literární hvězdě – a romantické zkoušky a mladické opuštění na této cestě. . „Manifest, lehčí dílo než její romány a přímočařeji řečeno, je doprovodný text ze zákulisí, který jde hladce,“ píše naše recenzentka Quiara Alegría Hudes. Kniha „nabízí spisovatelům neodolatelně paradoxní výzvu: Vytvořte literaturu těch, kteří tu zůstali, tím, že necháte své srdce volně plynout“.

STEAL: Pokus zvrátit volby v roce 2020 a lidé, kteří to zastavili, od Marka Bowdena a Matthewa Teaguea. (Atlantický měsíčník, 28 $.) Autoři připomínají většinou neznámé republikánské představitele v místní politice, kteří odolávali tlakům své strany na zvrácení roku 2020 — a hráli klíčovou roli při zachování americké volební demokracie. Luke Broadwater to ve své recenzi nazývá „štíhlým, rychlým a důležitým popisem chaotických posledních týdnů Trumpovy administrativy“, který nabízí „pohled na volby očima úředníků na státní a okresní úrovni“.