Pražský soud odsoudil bývalého ředitele těžařské společnosti Mostekka Uhelná Spolknast (MUS) Antonia (Antonína) Koláčka k 7,5 roku vězení za 20letý privatizační podvod za několik stovek milionů korun.

Bývalý generální ředitel MUS Olrich Klimecki byl odsouzen k šesti letům vězení a zabavil peníze zajištěné policií. Oba byli shledáni vinnými z podvodu a zneužití obchodního postavení a měli zákaz být ve vedení jakékoli společnosti po dobu 5 let.

Koláček a Klimecký spolu s Luposem Mekotou, Petrem Puddlem a Vasylem Bobelou se v roce 2005 podvodně stali vlastníky MUS a později ji prodali českému energetickému magnátovi Pavlu Dykákovi.

Podvodná privatizace MUS byla jedním z nejznámějších skandálů široce zkorumpované privatizace státního majetku v 90. letech a na počátku 20. století a jedním z mála, který vedl k významným trestním sankcím.

Vedoucí pracovníci částečně státem vlastněného dolu postupně nashromáždili blokační podíly v kuponových privatizacích, poté zformovali tajemného švýcarského zahraničního investora Appian Group, který se ucházel o odkoupení zbývajícího podílu státu. Čištění škod na životním prostředí. Nakonec dosáhli bodu, kdy mohli tlačit na vládu, aby prodala zbývající státní akcie společnosti Appian, což byli ve skutečnosti oni sami.

Jediný skutečný pokrok ve stíhání českých podvodníků před rozsudkem pražského soudu zaznamenaly švýcarské justiční orgány, kde Appian Group sídlila. V roce 2013 švýcarský soud odsoudil pět českých občanů – Jiřího Diviše, Marka Simejlu, Antonína Koláčka, Petra Krause, Olricha Klimeckého – a pokutu Belgičana Jacquese de Groota.

Pražský verdikt si vyslechl Koláček jako jediný v soudní síni v bílém cylindru a holi. Česká tisková kancelář (ČTK) hlášeno. „Neříkám, že jsem v šoku.“ Jsem překvapený,“ řekl novinářům o přestávce po vynesení rozsudku.

„Zdá se, že došlo ke značnému nepochopení toho, jak probíhala privatizace v 90. letech,“ řekl Koláček s tím, že on a další „neudělali nic nezákonného“ a „udělali jsme jen to, co tehdejší vlády chtěly.“ V neprospěch České republiky nebo Švýcarska.

Soudkyně Silvie Slepičková označila Koláčka za „klíčovou osobu“ za plánem, jehož cílem bylo převzít MUS „vlastními prostředky“.

I když vznikl v „kapitalismu divokého východu“ 90. let, nad trestní odpovědností případu se nezavíralo oči – plnou privatizaci MUS schválil v roce 1999 kabinet tehdejšího premiéra a pozdějšího prezidenta, Miloš Zeman. byl u moci. Trestní zákoník stanoví 20letou lhůtu pro trestní odpovědnost související s realizací projektů z dob privatizace.

Verdikt stále není pravomocný a bývalý náměstek ministra průmyslu a obchodu Robert Sýkora byl odsouzen ke 3 letům vězení, vláda se rozhodla prodat svůj podíl v MUS za braní úplatků při práci na vládním zboží.

Původně bylo obviněno celkem osm lidí – jeden z nich, Luboše Mekota, zemřel v roce 2013 a Pavel Musela, který v roce 2008 při lovu utrpěl vážnou nehodu, byl ze zdravotních důvodů zproštěn viny.

Klimeckému je nyní 83 let a jeho právník již dříve u soudu řekl, že Klimecki nebyl schopen obžalobě porozumět a na dané období si nepamatuje.

Murgi švýcarská investiční skupina Appian Souvisí s několika vysoce sledovanými případy sporných převzetí nebo prodejů, včetně rozpadu kultovní průmyslové skupiny Škoda Plzeň.

Pražský městský soud vyšetřuje českou část MUS již několik let. Zeman byl během svého prezidentování předvolán jako svědek při slyšeních souvisejících s MUS, stejně jako jeho bývalý kabinetní kolega, tehdejší ministr průmyslu a obchodu Miroslav Gregor. Pražský soudní případ zahrnuje více než 36 300 stran dokumentů a více než 60 velkých soudních jednání.

Státní zástupce Radek Bartoš zpochybnil svědectví členů Zemanova kabinetu, když poukázal na to, že někteří z nich jsou stále politicky aktivní a motivovaní obhajovat svá rozhodnutí z dob privatizace.