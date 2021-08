Přísná volba: Prognózy pádu COVID-19 se zvyšují v počtu úmrtí, ale počet obětí závisí na kurzu

Ale maximum COVID Surge’s Mnoho sledovačů nemocí uvedlo, že znamení stoupajících vod a jak rychle příliv a odliv Massachusetts mění směr, závisí na volbě nošení masky a očkování, což by mohlo znamenat rozdíl mezi životem a smrtí.

Významný patolog z Washingtonské univerzity řekl že Pouhému přijetí globálních stavů masek se nyní lze téměř vyhnout 1 300 úmrtí v Massachusetts do 1. prosince a 50 000 úmrtí po celé zemi.

“Jsem znepokojen. Delta způsobuje mnoho nárůstů případů a v našich nemocnicích,” řekl Ali Mokdad, profesor, který předpovídal případy COVID, hospitalizace a úmrtí během pandemie na Institutu pro zdravotní metriky a hodnocení na univerzitě. z Washingtonu.

„Podcenili jsme tento virus a oslavili ho předčasně,“ řekl.

Tato strašná předpověď přichází s tím, jak Massachusetts a národ bojují o to, zda přijmout nová omezení v naději, že zpomalí šíření obnoveného COVID. Tento týden guvernér Charlie Baker vydal jeden z Nejpřísnější očkování v zemi Požadavky na státní zaměstnance, zatímco úřadující starosta Kim Ganei oznámil v pátek a autorizační maska pro vnitřní veřejná prostranství v Bostonu opatření nabývá účinnosti 27. srpna v 8 hodin ráno, protože město pokračuje v boji s virem.

Ale byla i opozice. Národní asociace vládních zaměstnanců, která zastupuje 12 000 zaměstnanců výkonných poboček v Massachusetts a tisíce dalších ve státě, uvedla, že se v případě potřeby obrátí na soud, aby bojovala za pracovníky, kteří odmítají být propuštěni.

COVID oslabil mnoho těch, kteří se za posledních 17 měsíců pokusili předpovědět jeho průběh, Poté, co byly jarní úrovně tak nízké, že vlády zrušily mnoho povinných sociálních opatření. v současné době, Vznik vysoce nakažlivého kmene Delta jako dominantního zdroje infekce spolu s konfliktním, ale znepokojujícím výskytem Studie snížené imunity očkovacích látek ztěžovaly předpovědi.

Vědci také tvrdí, že částečný přístup obnovených pravidel masek a požadavků na očkování v Massachusetts a na celostátní úrovni zkomplikoval úkol předpovědi průběhu epidemie. Právě teď mají některé části Jihu zatím nejvíce případů COVID, s mnohem vyšší mírou než na severovýchodě, kde je očkováno více lidí.

Dva oddělené modelovací týmy však předávají podobná ponurá sdělení: Rostoucí hospitalizace a úmrtí na COVID budou v Massachusetts pokračovat. Na podzim.

The University of Washington model Projekty naznačují, že Massachusetts uvidí do 1. prosince více než 1 900 dalších úmrtí na COVID, pokud stát významně nezmění průběh svých mandátových masek, což mnozí odborníci na zdraví považují za nejúčinnější způsob, jak zabránit přenosu viru. Pokud je přijato plošné maskování, uvnitř i venku, když není možné sociální distancování, model ukazuje, že úmrtí stále stoupají, ale mnohem pomaleji – nárůst o 1 659 úmrtí namísto 1 309 do 1. prosince. Massachusetts zatím během pandemie přišel o něco přes 17 800 lidí na COVID.

The Nejnovější předpovědi Od týmu vědců z Massachusetts, v studie Minulý týden, který nebyl peer-reviewed, dospěl k závěru, že šíření Variabilní delta v kombinaci s nižším očkováním v mnoha oblastech po celé zemi a uvolněnějšími postoji k sociálnímu distancování pravděpodobně zvýší počet úmrtí souvisejících s COVID-19 nejméně ve 40 státech.

Mezi 1. srpnem a 31. prosincem může ve Spojených státech dojít k dalším 157 000 úmrtím souvisejícím s onemocněním COVID-19, přičemž podle týmu je největší nárůst v Texasu, Kalifornii, na Floridě, v Severní Karolíně a v Georgii. Simulátor COVID-19.

Hlavní autor týmu však uznává, že jejich předpověď pro Massachusetts – méně než 300 dalších úmrtí na koronavirus do konce roku – se již zdá příliš nízká. Stát je tam už více než čtvrtina cesty, registrovaný Dalších 91 úmrtí za pouhých prvních 19 dní v srpnu.

Tento model také předpovídá, že v Massachusetts bude do září hlášeno nejméně 1 000 nových infekcí denně. V pátek státní úředníci hlásili 1 459 nové případy.

Není to snížená imunita [from vaccines] To vedlo ke zvýšení počtu případů. „Přestali se distancovat a skrývat,“ uvedl vedoucí studie Jagpreet Chhatwal, zástupce ředitele Institutu pro hodnocení technologie ve všeobecné nemocnici v Massachusetts a odborný asistent na Harvardské lékařské škole.

„Když se podíváte do centra Bostonu, do barů a restaurací, je tam plno jako před COVIDEM,“ řekl.

Třetí projekce od skupiny výzkumníků přidružených k 10 akademickým centrům Modelování scénářů COVID-19 Hub také předpověděl prudký nárůst poklesu případů COVID a úmrtí na celostátní úrovni. Ale při práci s daty od začátku července, právě když se objevila varianta delta, jejich model výrazně podcenil velikost a načasování nárůstu a počet případů a úmrtí již do konce července předčil očekávání.

„Neměli jsme pocit, že by se věci měly zhoršit tak, jak jsou nyní,“ řekl Justin Lessler, epidemiolog z University of North Carolina, který pomáhá s výpočtem dat.

Konsorcium využívá matematické modely od 10 týmů k vytvoření „skupinové“ projekce a očekává, že v září vydá nový výhled. Ale zda je nová projekce více povzbudivá, závisí částečně na rozhodnutích o maskách, očkovacích látkách a sociálním distancování, která se nyní dělají po celé zemi.

“Delta není jediná věc, která je hybnou silou epidemie. Není to tak, že by to byla magická zátěž, proti které nemůžeme nic dělat,” řekl Lessler. “Jsou to také opatření v oblasti chování a zmírňování.”

Lessler řekl, že si myslí, že strmý vzestup v nových případech Nyní to může znamenat, že se infekce usadí již na podzim, protože lidé, kteří jsou znepokojeni tímto trendem, mohou začít podnikat více preventivních opatření, zakrývat a očkovat, a také proto, že virus, podobně jako lesní požár, spalte ty, kteří nejsou imunní, pak zpomalte.

Model University of Washington naznačuje, že nové infekce nedávno vyvrcholily v několika hotspotových státech, jako je Florida, Mississippi a Texas, ale v řadě severních států zpomalí až po několika týdnech. Očekává se, že nové případy dosáhnou vrcholu v Massachusetts na konci září, Maine na začátku října a Vermontu v listopadu.

„Myslím si, že je velmi nepravděpodobné, že uvidíme případy narůstající až do nového roku, ale virus nás již dříve překvapil,“ řekl.

Navzdory veřejné debatě o tom, zda by ve školách a dalších prostředích měly být masky vyžadovány, Navrhněte novou anketu Většina Američanů takové požadavky podporuje. Málokdo však říká, že taková opatření jsou přijímána na jejich pracovišti nebo místními vládami.

The 17. srpna průzkum společnosti Axios/Ipsos ukázal, že téměř dvě třetiny dotázaných podporují svou místní vládu nebo stát, který vyžaduje nošení roušek na všech veřejných místech. Ale pouze třetina tvrdí, že jejich vláda nebo stát v současné době vyžaduje nošení roušek na veřejnosti.

“Musíme se pohnout vpřed s těmito věcmi, o kterých víme, že budou mít dopad. Kolik stojí masky?” Řekl Robert Hecht, profesor epidemiologie na Yale University School of Public Health a prezident Pharos Global Health Advisors, bostonské neziskové organizace. globalizace.

Hecht řekl, že vzhledem k výskytu viru Delta doporučil lidem upgradovat kvalitu jejich masek na úroveň KF94 nebo KN95.

Vakcíny proti COVID byly určeny k ochraně před vážnými nemocemi a smrtí a nástroje pro sledování nemocí uvádějí, že i při určitém náznaku oslabené imunity po šesti až osmi měsících vakcíny stále poskytují pozoruhodnou ochranu před nejhorším poškozením COVID. Letošní studie Centra pro kontrolu a prevenci nemocí u dospělých v New Yorku letos v létě zjistila, že ačkoli účinnost vakcíny proti infekci klesla z přibližně 92 na 80 procent, ochrana před hospitalizací zůstala relativně stabilní, mezi 92 a 95 procenty.

Ale v mnoha jižních státech, kde jsou míry očkování relativně nízké a vzácné, jsou nemocnice zahlceny pacienty s COVID a výhled není povzbudivý, pokud se nic nezmění, říkají odborníci na nemoci.

V Massachusetts, kde je proočkovanost mezi národně nejvyššími, jsou také přítomny hospitalizace. lezení, Pro srovnání je to méně alarmující. Na začátku července klesl průměrně sedm dní hospitalizovaných pacientů s COVID v Massachusetts na 85. Do 19. srpna byl státní průměr 412.

Nemocnice jsou ale uvězněny na jiné frontě. Mnoho zdejších nemocnic je nabobtnáno pacienty, kteří během pandemie odložili péči o jiné problémy a nyní jsou vážně nemocní.

Dr. Shira Doron, nemocniční epidemiologka z Tufts Medical Center, uvedla, že 11 pacientů s COVID, o které se tento týden starají, je zlomkem 90 pacientů během nárůstu loňské zimy.

“Jsme kompletní.” [with other patients] A s vyšším rizikem, než jaké jsme viděli, a případů COVID-19 stále přibývá. “

„Máme nedostatek personálu a jsme unavení,“ dodala. „Doufej v to nejlepší a připrav se na nejhorší.“

Kay Lazar je k zastižení na [email protected] Sledujte ji na Twitteru Vložte tweet.