Ekonom: „Je 50% šance, že Češi přijmou euro do roku 2030“

„Češi se k přijetí eura docela zdráhají, protože jsou z historických důvodů s českou korunou spokojeni. Češi koruně věří víc než lidé například v Chorvatsku nebo Bulharsku, tedy v zemích, které v minulosti trpěly hyperinflací. Tam jsou i další důvody, proč nedůvěřují koruně.Svým bývalým národním měnám, stejně jako Češi.

„Jsou to i politické důvody. Česká republika se nachází v srdci Evropy, takže není potřeba přijmout euro stejně jako země na periferii kontinentu, jako je Pobaltí, Kypr nebo Malta. Tyto země pociťovaly že přijetí eura by je přivedlo blíže k srdci kontinentu.Evropě a že euro by ji postavilo do centra rozvoje a budoucích ekonomických vyhlídek kontinentu.

„Tohle je pocit, který Češi nemají, protože se již geograficky nacházejí v srdci Evropy a sousedí s Německem, takže neměli pocit, že přijetí eura je nutné, aby se cítili blíže Evropě.“

Pokud Česká republika přijme euro, jaké změny nastanou?

„Samozřejmě dojde ke změně bankovek a mincí.

„Ale z ekonomického hlediska bude největší změnou to, že přijdeme o nezávislou měnovou politiku. Dnes je situace jasná, protože naše národní banka může stanovovat úrokové sazby, aniž by to musela s kýmkoli diskutovat.“

„Jakmile bude euro přijato, náš zástupce pojede do Frankfurtu a bude guvernérem naší národní banky, který bude jedním z 20 lidí, nebo více než 20 lidmi, kteří budou rozhodovat o úrokových sazbách pro celou eurozónu.

„To bude hlavní změna a samozřejmě někdy nebudou úrokové sazby nastavené pro celou eurozónu nejlepší pro českou ekonomiku samotnou.

„Přijetí eura má ale i výhody, například když je na globálním trhu turbulence, euro je stabilnější než česká koruna, protože je to mnohem menší měna.

„Je to, jako byste letěli na malém letadle a jsou tam turbulence. Je pohodlnější letět ve větším letadle, když jsou turbulence, protože pak nejsou tak silné.“

„Je to podobné jako u měny. Když jsou nějaké silné trhy, je lepší mít větší měnu, protože volatilita je mnohem nižší než u měny menší.“

Ministr práce Marian Jurica právě řekl, že euro může být v ČR přijato během příštích sedmi let. Nakolik si myslíte, že je pravděpodobné, že euro bude přijato do konce dekády?

„Myslím, že pravděpodobnost, že se to stane, je 50 %. Stále je velká část české populace, která je proti přijetí eura. Sedmdesát procent je proti, takže je to pro řadu politiků velmi citlivé téma. Nedělají to.“ chtějí být politici, kteří to prosazují, protože nechtějí obrátit obyvatelstvo proti nim.

„Mnoho politiků je neutrálních nebo skeptických a hlavní vládní strana, občanští demokraté, je od 90. let proti přijetí eura. Proto je v příštích sedmi letech maximálně 50% pravděpodobnost, že Česká republika přijmout euro.“