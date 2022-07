Přijetí eura ztíží kruté zimy, varuje bývalý chorvatský premiér – EURACTIV.com

Bývalá premiérka Jadranka Kosorová v rozhovoru pro týdeník Nacional, publikovaném v neděli, varovala, že Chorvatsko nemělo spěchat se vstupem do eurozóny od 1. ledna 2023, což slibuje velmi obtížné, ceny rostou a žijí. klesající normy.

Podpisem Smlouvy o přistoupení k Evropské unii jsme souhlasili s přijetím eura, ale kdy a za jakých podmínek rozhodujeme sami, řekl Kosor.

V podmínkách zrychlující se inflace, která nezpomaluje, jsme měli přestat přemýšlet. Podzim bude hodně těžký. Mnozí z nás si sotva vydělávají na živobytí a budou tlačeni na pokraj existence.“

„Začátek příštího roku by mohl být pro mnohé záchranou života, a proto by bylo rozumné podívat se na všechny aspekty (přijetí eura) s nejlepšími odborníky v Chorvatsku. Vláda by měla mít na paměti… že mnoho lidí mají vysoké půjčky a nízké platy a mnoho z nich bylo postiženo zemětřesením (v roce 2020) a jsou finančně vyčerpáni kvůli inflaci a chudobě.“

Kosor řekl, že přijetí jednotné měny přináší mnoho výhod, „ale to neznamená, že půjčky odejdou. V první řadě bychom měli myslet na důchodce.“

„Je faktem, že řada zemí EU ještě euro nepřijala, a to není nejdůležitější faktor pro prosperitu, ekonomiku a lepší život,“ řekl Kosor.

Ze zemí EU mimo eurozónu se Dánsko a Švédsko rozhodly zachovat své národní měny, Dánsko prostřednictvím doložky o neúčasti a Švédsko prostřednictvím referenda. Maďarsko, Polsko a Česká republika nemají žádné bezprostřední plány na připojení, zatímco Bulharsko a Rumunsko stále čekají.