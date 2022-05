Umístění, vzhled a způsob hry

V první oficiální hře Fortnite LAN od mistrovství světa se utkáte s nejlepšími týmy z celého světa!

Osobní soutěží byl Fortnite do náhlé slepé uličky Když pandemie COVID učinila velká shromáždění podle všech popisů nebezpečná. Přestože se sportovní zápasy, koncerty a další esportovní turnaje od té doby vrátily, Epic Games jsou opatrnější.

Nicméně na začátku neděle Finále UEFA FNCS Dlouholetí moderátoři Zeke a Sundown ve vysílání učinili obrovské oznámení. Fortnite je zpět v místní síti!

Pozvánka FNCS 2022 Ten je letos naplánován na 12. a 13. listopadu. Bude se konat v ústředí společnosti Epic v Raleigh v Severní Karolíně.

FORTNITE se vrací do osobní soutěže! Pozvánka FNCS 2022

?? Raleigh, Severní Karolína, USA

?? 12.–13. listopadu

K dispozici je obrovský fond cen v hodnotě 1 000 000 $, které jsou rozděleny do jedné haly Duos. Hráči navíc konečně dostanou šanci osobně dokázat, že si umí zachovat chladnou hlavu.

Pozváni budou pouze nejlepší FNCS Duo z každého regionu. Pravděpodobně to budou chtít udělat brzy, aby měli lidé čas se připravit, ale stále můžete mít šanci, pokud půjdete do FNCS na příští sezónu.

Epic dodal, že všichni profesionálové, kteří očekávají pozvání, by měli proaktivně vyřídit cestovní doklady, jako jsou pasy, víza a očkovací průkazy, co nejdříve, aby se později vyhnuli problémům. Můžete si prohlédnout požadavky na cestu do USA pro občany, kteří nejsou občany USA tady.

Nutno podotknout, že zde nejsou uvedeny vstupenky pro diváky, což naznačuje, že zde pravděpodobně nebude živé publikum. Více informací bude oznámeno v následujících měsících.

Zatímco někteří fanoušci doufali v oznámení mistrovství světa, je to stále vzrušující zpráva. Nejen, že FNCS Invitational bude skvělé sledovat, ale je to známka toho, že by se v budoucnu mohly připravovat ještě větší akce.

Nemůžete se dočkat? DreamHack Fortnite Open LAN brzy dorazí do Švédska!