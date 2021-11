Co nám říká epidemie na univerzitních kampusech

Propuknutí chřipky na univerzitních kampusech pravděpodobně naznačuje a Čeká nás sezóna špatné chřipky, Odborníci ale tvrdí, že nepředvídatelná povaha viru chřipky znamená, že je příliš brzy na to, abychom s jistotou věděli, jak se bude letošní sezóna vyvíjet.

Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí je V současné době se vyšetřuje Propuknutí chřipky na University of Michigan, kde alespoň 528 studentů a studentek Od 6. října měla pozitivní test na chřipku. University of Florida, Florida State University, Rowan University v Glassboro, New Jersey, a University of Rhode Island Tento měsíc také zaznamenává prudký vzestupný trend v počtu případů chřipky v kampusu.

Celostátně je míra pozitivity chřipky nízká, 0,3 procenta, ale prudce roste 37 procent na University of Michigan. Míra pozitivity v Tallahassee Memorial HealthCare, kde sídlí Florida State University, je podle lékařského ředitele nemocnice pro pohotovostní služby Dr. Alexe Ho asi 30 procent. Nicméně, mimo tyto univerzity, případy chřipky v celém státě zůstávají nízké jak v Michiganu, tak na Floridě.

Není divu, že propuknutí chřipky na začátku sezóny začíná na univerzitních kampusech, vzhledem k jejich sociální povaze, řekla Alicia Buddová, epidemioložka v oddělení chřipky Centra pro kontrolu a prevenci nemocí. Rozdíl v tomto roce je podle ní v tom, že Žádnou chřipkovou aktivitu jsem nezaznamenal Pojďme o tom mluvit od března 2020.“

Šíření chřipky se prakticky zastavilo Když vypukla pandemie Covid-19, byla přijata zmírňující opatření, jako je uzavření, ukrytí a sociální distancování. Ty nejen zastavují šíření Covidu, ale také zastavují šíření dalších respiračních virů, jako je chřipka.

Chřipková sezóna v USA obvykle začíná v říjnu, řekl Budd, ale vrcholí až v prosinci až únoru. Dodala, že navzdory nárůstu případů je „národní aktivita stále nižší než to, co jsme viděli v tomto ročním období v roce 2019“.

„Celosvětově zůstává aktivita chřipky nízká, i když se pomalu, ale neustále zvyšuje,“ řekl Budd. „Chystáme se do tohoto ročního období na severní polokouli, kde je chladněji a lidé jsou více uvnitř a kde tradičně zaznamenáváme nárůst naší respirační aktivity. Můžete to spojit se změnou oproti tomu, kde jsme byli před rokem touto dobou.“ , kde se po celém světě uplatňovalo více přísnějších opatření pro opatření Covid, jako jsou cestovní omezení a utajování, a nyní se to v různé míře ruší.“

Celková míra pozitivity za loňskou chřipkovou sezónu byla 0,15 % ve srovnání s přibližně 17 % o rok dříve, data CDC sledovat. The míra hospitalizace Bylo také výrazně nižší, 0,8 na 100 000 případů, ve srovnání s 66,2 na 100 000 v předchozí sezóně.

Špatné plemeno a navíc nízká proočkovanost

Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí je v letošním roce 90 procent případů chřipky kmen H3N2.

Toto je kmen, který by mohl signalizovat nadcházející sezonu špatné chřipky, řekl Hu.

„Většina případů chřipky bude nekomplikovaná – nebudete se cítit dobře,“ řekl Hu. „Ale to, co jsme viděli, je, že během let, kdy H3N2 koloval, jsme měli vyšší počty hospitalizací a úmrtí.“

Naposled Dominantním kmenem byl H3N2 Chřipková sezóna 2017–2018, kdy USA zaznamenaly 710 000 hospitalizací souvisejících s chřipkou a 52 000 úmrtí souvisejících s chřipkou, byla nejhorší od 2009 pandemie chřipky H1N1. Chřipková sezóna 2017-2018 také začala na začátku listopadu a byla jednou z nejdelších chřipkových sezón za poslední roky.

Poznamenal také, že H3N2 má tendenci mutovat rychleji než jiné kmeny chřipky. Řekl, že letošní vakcína proti chřipce pokrývá verzi H3N2, ale „existuje možnost, že se změní natolik, že vakcína bude méně účinná“. „Ještě nevíme.“

To neznamená, že by lidé měli přeskakovat očkování proti chřipce. Na University of Michigan bylo zatím 77 procent případů u neočkovaných studentů, což je faktor, který podle něj přispívá k propuknutí epidemie. Řekl, že zatímco mnoho lidí je letos očkováno proti Covidu, méně lidí se nechává očkovat proti chřipce.

Existuje však možnost, že se dominantní kmen může změnit.

„Zatímco dominantní kmen, který právě teď vidíme, je H3N2, nemusí to být celou sezónu,“ řekl Budd. „Chřipka neustále dělá neobvyklé věci a viděli jsme případy, kdy propuknutí na začátku sezóny nenaznačuje stres převládající v sezóně.“

Zatím se zdá, že na několika univerzitách se podařilo zabránit epidemiím chřipky, takže je příliš brzy vědět, jak bude letošní chřipková sezóna probíhat.

„Právě teď není známo, jak se to stane,“ řekl Dr. Neha Vyas, MD, lékař rodinného lékařství na klinice v Clevelandu. „Během příštích několika měsíců a nyní, když lidé cestují na dovolenou a více míchají, to bude velký test.“

Pokračování NBC zdraví zaměstnanost Cvrlikání & sociální síť Facebook.