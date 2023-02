Zvěsti: Únik základních her PS Plus z února 2023, DLC Destiny 2 potvrzeno

Aktualizovat: Jen několik hodin předtím, než byla potvrzena řada PS Plus Essential pro únor 2023, to vypadá, že ano Destiny 2: Beyond the Light on Samozřejmě budou zahrnuty. a PS hvězdy Plán mobilní aplikace PlayStation byl právě aktualizován a jedním z jeho cílů je hrát Destiny 2: Beyond Light jako součást PS Plus. Tak tohle je ono.

Na potvrzení dalších uniklých her však stále čekáme. Opět platí, že oficiální oznámení přijde později dnes, takže zůstaňte naladěni.

Původní příběh: měsíční PS Plus Basic Zápasy naplánované na únor 2023 unikly před oficiálním odhalením příští týden. Jako vždy pocházejí informace ze zdroje, kterému důvěřujeme @tweetkterá již několik let zveřejňuje rané seznamy PS Plus.

Předplatitelé titulů PS5 a PS4 se mohou těšit na následující:

Únik uvádí, že Mafia: Definitive Edition možná být dodatečným doplňkem nebo může v některých regionech nahradit jinou hru. Pro jistotu si tedy budeme muset počkat na oficiální oznámení.

Ale jinak to vypadá jako docela solidní volba. OlliOlli World je vysoce hodnocené nezávislé vydání z minulého roku a Evil Dead: The Game nabízí skvělou zábavu pro více hráčů.

Mezitím je Mafia: Definitive Edition poměrně úhledným remakem toho, co by někteří mohli považovat za trochu klasiku, a Destiny 2: Beyond Light je dobře přijaté rozšíření populární střílečky Bungie pro rok 2020 (Ne být zaměňován s Destiny 2: Světlokterý vyjde příští měsíc). Mimochodem, předpokládáme, že vzhledem k tomu, že základní hra Destiny 2 je zdarma, jednoduše to dává předplatitelům PS Plus Essential přístup k veškerému obsahu zamčenému nad rámec vlastnictví Beyond Light.