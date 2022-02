Polský prezident navrhuje zákon o ukončení sporu s Bruselem o soudce

Polský prezident předložil návrh zákona o zrušení kárného senátu pro soudce, který se stal jedním z hlavních ohnisek ostrého sporu mezi Varšavou a Bruselem o právní stát.

Andrzej Duda řekl, že dělá krok, aby „poskytl polské vládě nástroj k ukončení“ pětiletého sporu s Evropskou komisí, který vyvolal řadu soudních případů a vedl k tomu, že Brusel zadržel Varšavě finanční prostředky v miliardách eur.

„Nepotřebujeme tento boj,“ řekl Duda ve čtvrtek v krátkém projevu. „Polsko v tuto chvíli potřebuje klid. Tváří v tvář všem hrozbám, které se objevují, všem otřesům na mezinárodní scéně, potřebujeme klidnou reflexi, potřebujeme klidné rozhovory a především musíme stát při sobě jako jedna síla.“

Dudova iniciativa přišla v době, kdy premiér Mateusz Morawiecki podepsal s Českou republikou dohodu o vyřešení dalšího z polských mezinárodních konfliktů, který se týkal hnědouhelného dolu u českých hranic.

Disciplinární komora je jednou z mnoha dalekosáhlých změn v polském soudnictví, které zavedla konzervativně-nacionalistická strana Právo a spravedlnost (PiS) po svém nástupu k moci v roce 2015.

PiS tvrdí, že jeho změny jsou nutné k přepracování neefektivního systému, ale komise, polské soudní asociace a opoziční politici je považují za útok na nezávislost soudnictví.

EU zahájila řadu právních případů, aby přiměla Polsko vrátit změny, a nejvyšší soud bloku rozhodl, že různé aspekty, včetně disciplinární komory, jsou nezákonné. Loni nařídila Polsku platit denní pokuty ve výši 1 milionu eur za nedodržení příkazu k pozastavení některých změn.

Duda ve čtvrtek řekl, že jeho návrh zruší kárný senát a umožní znovu projednat případy soudců, kteří byli odsouzeni za obsah jejich rozhodnutí.

Řekl však, že bude nahrazena novou komorou profesní odpovědnosti složenou z 11 soudců vybraných losováním a že bude zaveden mechanismus pro testování, zda je soudce nestranný.

Evropská komise uvedla, že je příliš brzy na to, aby na návrh zákona reagovala, a uvedla, že je třeba přezkoumat a analyzovat úplné znění. Komise se bude „pozorně zabývat“ vším, co se pohne směrem k podmínkám stanoveným Evropským soudním dvorem, uvedla mluvčí.

Soudcovské organizace návrhy zamítly s argumentem, že neřešily zásadní problémy s reformami PiS.

„Z pohledu evropských tribunálů není problémem název disciplinární komory, ale způsob, jakým byli její členové jmenováni,“ řekl Onet Krystian Markiewicz, šéf soudního sdružení Iustitia.

„Byl to zásadně chybný proces, protože to doporučila politicky vybraná Národní soudní rada. To je základní problém. . . a prezident se to ani nesnaží řešit.“

Aby se Dudův zákon stal zákonem, musel by ho schválit parlament. Vláda pracuje na vlastních návrzích na revizi Nejvyššího soudu, ty však dosud nebyly zveřejněny a není jasné, zda Dudův návrh podpoří.

Výsledek sporu o důl s Prahou je jasnější. Polsko souhlasilo s tím, že zaplatí České republice kompenzaci ve výši 45 milionů eur za vyřešení sporu. Petr Fiala, český premiér, řekl, že jeho země stáhne žalobu proti Polsku, jakmile peníze obdrží.

Mluvčí komise uvedl, že pokuty, které Polsko nashromáždilo již od 20. září v souvislosti s nedodržením příkazu, budou stále splatné. Varšava shromažďuje pokuty ve výši 500 000 eur denně.