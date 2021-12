‚Musí to jít‘: Thomas Berdych povzbudil Andyho Murrayho, aby dál hrál tenis

Britský tenista Andy Murray byl jedním z mála hráčů, kteří dokázali konzistentně vyhrávat v éře „velké trojky“. Po dlouhou dobu Murray soutěžil na úrovni, která se stala známou jako „Velká čtyřka“, která zahrnuje Federera, Nadala, Djokoviče a jeho samotného.

reklamy Článek pokračuje pod tímto inzerátem

Zranění ho ale na dlouhou dobu vyřadilo ze hry. Dlouhou nepřítomností ztratil síly a další tři se hnali před ním. V poslední době Murray opět pravidelně soutěží na Tour a ve srovnání s nedávnou minulostí zaznamenal několik skvělých výsledků. Kluci dali zbraně za své a v úvodním kole US Open málem vyřadili Tsitsipase.

reklamy Článek pokračuje pod tímto inzerátem

Thomas Berdych realizuje design Andyho Murrayho

Bývalý tenista Tomáš Berdych nedávno mluvil o Andym a měl pár povzbudivých slov. Berdych cítil, že se Andy musí rozhodnout, jestli chce hrát, nebo ne. Nemusí se starat o peníze a tituly, ale místo toho musí soutěžit jen proto, že miluje tenis.

on inzerentA „Dobře ho znám. Celou moji kariéru jsme spolu hráli, takže pokud je to to, co ho dělá šťastným a spokojeným, musí v tom pokračovat. To je výhoda tenisu, protože taková rozhodnutí o kariéře patří opravdu jen vám. cítíte a chcete dělat, to děláte“.

reklamy Článek pokračuje pod tímto inzerátem

Čechovi se to bohužel nepodařilo, protože mu problémy s kyčlí a zády zabránily v soutěži se zbytkem hráčů.

NEW YORK, NY – 29. SRPNA: Tomáš Berdych z České republiky vrací úder proti Martinovi Kližanovi ze Slovenska během druhého kola dvouhry mužů pátého dne US Open 2014 na USTA Billie Jean King 29. srpna 2014 v Flushing okres Queens, New York City. (Foto od Albello/Getty Images)

Bývalý finalista Wimbledonu dodal: „Ví, že honba za grandslamovým titulem teď není možná a vydělávat více peněz pro něj není problém, takže je jen čistou láskou ke sportu a pokud cítí, že úroveň, na které je, mu stačí , tak hraj dál, proč ne? Pravděpodobně budu hrát sám, pokud mě problémy s kyčlemi a dolními zády netrápí a mám pro ně řešení.“

reklamy READ Pozitivní vývoj bude pravděpodobně přínosem pro českou Coronu - MUFG Článek pokračuje pod tímto inzerátem

Pokud jde o tenis, Murray se objeví na Australian Open. Získal divokou kartu a pětkrát se stal finalistou. Přejeme mu vše nejlepší a všechny oči budou upřeny na něj, až vstoupí na hřiště v Melbourne Parku.

Podívejte se na tento příběh: Cesta Rogera Federera do elitního klubu miliardářů