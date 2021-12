Maďarské ministerstvo zahraničních věcí potvrzuje, že udělilo zvláštní vízum úředníkovi napojenému na běloruský režim

Maďarské ministerstvo zahraničí potvrdilo vydání speciálního víza běloruskému sportovnímu funkcionáři, které mu umožnilo vycestovat do České republiky poté, co byl z této země vyhoštěn kvůli nerespektování protokolů COVID-19.

Takový krok by byl v rozporu s rozhodnutím Evropské unie zablokovat dohodu o zjednodušení vízového režimu pro úředníky spojené s režimem Alexandra Lukašenka, který téměř tři desetiletí zastával funkci běloruského prezidenta a s nímž spolupracoval maďarský premiér Viktor Organ. udržoval srdečný vztah. .

Navíc běloruský sportovní funkcionář Uladzimer Bazanau a jeho manželka byli suspendováni v Opavě před kvalifikací mistrovství světa mezi běloruskou fotbalovou reprezentací a českým ženským týmem, která byla později kvůli vypuknutí nemoci zrušena. infekce COVID-19 v běloruském týmu. Stránka Bazanau je na sankčním seznamu pro Estonsko, Lotyšsko a Litvu a také pro Českou republiku, uvádí SchengenVisaInfo.com.

Maďarské ministerstvo zahraničních věcí informovalo RFE/RL, že udělilo Bazanau jménem Švýcarska 90denní schengenské vízum a že úředník obdržel pozvání od UEFA, evropského sportovního orgánu. Švýcarští představitelé se zatím nevyjádřili.

>> Evropská unie zavádí nová opatření ke zpřísnění kontrol na vnějších hranicích Evropské unie s Běloruskem

Nové sankce uvalené blokem 27 zemí na začátku tohoto měsíce se zaměřily na 17 jednotlivců a 11 subjektů kvůli krizi na východní hranici Evropské unie a byly oznámeny v publikaci později 8. prosince v oficiálním věstníku bloku. Evropská unie se zatím sankcemi zaměřovala na 183 běloruských jednotlivců a 26 subjektů.

Spojené království, Spojené státy a Kanada rovněž uvalily na úředníky v Bělorusku represivní opatření, včetně úplného zmrazení aktiv potašového hnojiva OJSC Belaruskali.

V současnosti se blok potýká s migrační krizí na východních hranicích, včetně Polska, Litvy a Běloruska, které migranty v zemi přijímají a následně je tlačí do sousedních zemí, konkrétně do Polska. Tato akce zanechala mnoho lidí zmrazených k smrti, protože strávili dny uvízlí v lesích na polsko-běloruské hranici.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v reakci na to vyzvala k dalším sankcím vůči běloruským aerolinkám, protože na rozkaz Lukašenka uvízlo na hranici 1000 migrantů.

Norský list Verdens Gang navíc dříve uvedl, že doklady migrantů byly nalezeny na hranici s Polskem, kde pobývali týdny, což naznačuje, že migranti byli do Běloruska přivezeni na základě falešných slibů místních cestovních kanceláří, z čehož vyplývá, že nový příjezdy by byly také. Snadno se dostanete do zemí západní Evropy.