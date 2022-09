Český prezident volá po soudu pro válečné zločiny kvůli masovým hrobům na Ukrajině – EURACTIV.com

Vedení EU vyzvalo v sobotu (17. září) k ustavení mezinárodního soudu pro válečné zločiny poté, co byly na Ukrajině objeveny nové masové hroby.

„V 21. století jsou podobné útoky proti civilistům nemyslitelné a ohavné,“ řekl Jan Lipavský, ministr zahraničí České republiky, která předsedá EU.

„Neměli bychom to ignorovat. Stojíme za potrestáním všech válečných zločinců,“ dodal ve zprávě na Twitteru.

„Vyzývám k urychlenému zřízení zvláštního mezinárodního soudu, který by soudil zločin agrese.“

Odvolání následuje po tom, co ukrajinské úřady objevily asi 450 hrobů mimo dříve Rusy okupované město Izjum, z nichž některé byly exhumovány a těla vykazující známky mučení.

Pobouření nad objevem masového hrobu poblíž osvobozeného Issia na Ukrajině Západní vůdci vyjádřili znechucení a rozhořčení poté, co Ukrajina ve čtvrtek (16. září) objevila masový hrob u Rusy okupovaného města Izjum a uvedli, že všechna exhumovaná těla vykazovala známky mučení.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve svém večerním projevu řekl, že „byly nalezeny nové důkazy o mučení“ z těl tam pohřbených.

„V různých osvobozených městech Charkovské oblasti bylo již nalezeno více než 10 mučíren,“ popsal objev elektrických mučících zařízení.

„To udělali nacisté. To dělají Rusové. Budou se zodpovídat stejným způsobem – na bitevním poli a v soudních síních,“ ujistil.

„Z dnes exhumovaných těl vykazovalo 99 procent známky násilné smrti,“ uvedl na sociálních sítích Oleg Sinekupov, šéf charkovské regionální správy.

„Je tam několik těl s rukama svázanýma za zády a jedno pohřbené s provazem kolem krku,“ dodal.

„Pravděpodobně 1000 mučených a zabitých“

Americký ministr zahraničí Anthony Blinken uvedl, že masové hroby by mohly poskytnout další důkaz, že Rusko páchá válečné zločiny u svého prozápadního souseda. Francouzský prezident Emmanuel Macron označil to, co se stalo v Isiu, za zvěrstvo.

Dmytro Lubinec, komisař ukrajinského parlamentu pro lidská práva, uvedl, že „na osvobozených územích Charkovské oblasti mohlo být mučeno a zabito více než 1000 ukrajinských občanů“.

OSN v Ženevě uvedla, že doufá, že vyšle tým, který bude vyšetřovat okolnosti mrtvých.

K hrůzným objevům došlo pět měsíců poté, co byla ruská armáda vytažena z Buchy u hlavního města Kyjeva a zanechala za sebou mrtvoly stovek civilistů, z nichž mnozí nesli známky mučení a hromadných poprav.

Prezidentka Evropské unie Ursula van der Leyenová ve čtvrtek prohlásila, že chce, aby ruský prezident Vladimir Putin čelil Mezinárodnímu trestnímu soudu kvůli válečným zločinům na Ukrajině.

Americký prezident Joe Biden ve Washingtonu varoval ruského prezidenta Vladimira Putina před použitím chemických nebo taktických jaderných zbraní v důsledku těžkých ztrát ve válce na Ukrajině.

„Nedělej to.“ Ne. „Ne,“ řekl Biden v části rozhovoru pro CBS „60 Minutes“, který byl odvysílán v pátek večer.

„Po druhé světové válce změníte tvář války,“ řekl Biden.

„Zatlačení je zpět“

Na zemi ukrajinské síly získaly v posledních týdnech tisíce kilometrů čtverečních díky protiofenzívě na severovýchodě a nyní ohrožují nepřátelské pozice na jihu, přičemž boje a ostřelování pokračují.

Rusové jsou „rozzlobení, že je naše armáda ve své protiofenzívě zatlačuje zpět,“ řekla Svitlana Shbuk (42) ve městě Krivi Rih na jihu země a v rodném městě Zelenského, které se zaplavilo po zničení přehrady. ruskými raketami.

Sinekupov řekl, že 11letá dívka byla zabita raketou vypálenou do oblasti.

Pavlo Kyrilenko, gubernátor Doněcka na východě Ukrajiny, který je od roku 2014 částečně ovládán separatisty podporovanými Ruskem, na sociálních sítích uvedl, že tepelnou elektrárnu v Mykolajivce v sobotu ráno „ostřelovali ruští vetřelci“.

Ukrajinští hasiči podle něj pracovali na likvidaci požáru a dodal, že ruské ostřelování vedlo k přerušení dodávek pitné vody.

„Útočníci se záměrně zaměřují na infrastrukturu v oblasti a snaží se způsobit co největší škody především civilistům,“ uvedl.

Již dříve uvedl, že za posledních 24 hodin byli při ruské palbě zabiti dva civilisté a 11 zraněno.

Pár obyvatel v ulicích

Kreml na svém denním brífinku v Moskvě uvedl, že zahájil „velmi přesné“ údery proti ukrajinským pozicím v Mykolajivské a Charkovské oblasti.

Střety pokračovaly s ruskými jednotkami umístěnými na východním břehu řeky Oskil v severovýchodním městě Kubiansk, které minulý týden dobyly zpět ukrajinské síly.

Někteří obyvatelé evakuovali ulice, kudy se procházeli ukrajinští vojáci a dobrovolníci.

Na východ od města, kde hořel muniční sklad, se valil oblak kouře.

V centru městečka je opuštěná poškozená policejní stanice, venku na zemi leží potrhaná rudá vlajka ruské armády.

Ukrajinská armáda v prohlášení uvedla, že „nepřátelé během dne podnikli čtyři raketové útoky a 15 náletů a také více než 20 vícenásobných raketových útoků na civilní a vojenské základny na Ukrajině“.

V klidném Kyjevě se v sobotu stovky Ukrajinců zúčastnily slavnostního rozloučení v Národní opeře s bývalým baletním tanečníkem a pozdějším učitelem Oleksandrem Shabovalem. Byl zabit na východě země v boji s Rusy ve věku 47 let.

Shapoval byl zasažen minometnou palbou 12. září u města Mayersk v Doněcké oblasti.

Mezitím ukrajinská jaderná elektrárna Záporoží obnovila příjem energie z národní sítě, uvedla v sobotu Agentura OSN pro atomovou energii (MAAE), což zvyšuje riziko havárie poté, co byla odpojena od vnějšího napájení.

Ruskem okupovaná elektrárna, největší v Evropě, byla od září odříznuta od národní sítě ostřelováním.