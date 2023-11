Kdo byl přehlížen v nominacích na The Game Awards?

Tento týden tvůrce a hostitel The Game Awards Geoff Keighley, Hry, které soutěží o ceny, odhalil na své výstavní skříni v prosinci. Desítky her jsou pojmenovány ve více než 30 kategoriích. co chybělo?

Final Fantasy XVI jsem pořádně nehrál, a to je v pořádku

byl rok 2023 Neuvěřitelný rok pro vydání her (Dokonce i s hlavním průmyslem videoher Spirály k dalšímu propouštění). Mělo to být tak či onak kontroverzní a Keighley letos odolal výzvám rozšířit kategorii Hra roku nad pouhých šest účastníků. Baldurova brána 3 A The Legend of Zelda: Kingdom Tears Bylo to podhození a Alan Wake 2 přišel na konci října zezadu, aby získal další místo. Spider-Man 2, Super Mario Bros WonderA Remake Resident Evil 4 Skupina se uzavřela. Ano, za rok, který byl pravděpodobně nejlepší, co se nových her týče, se remaku podařilo porazit úžasnou vesmírnou ságu Bethesdy. Hvězdné polemimo jiné hry.

O nominacích na Game Awards hlasuje 120 médií z celého světa (Kotaku Historicky se nezúčastnil a nezúčastnil se ani letos.) To je často odrazem her, které měli lidé čas hrát, stejně jako her, o kterých si mysleli, že jsou ve skutečnosti nejlepší, a nikdo nemá čas hrát každou hru, natož ji dohrát. Napadají mě tři hry, které mě nenapadly a které by pravděpodobně byly na mém seznamu GOTY, kdybych měl čas si je zahrát.

Pak jsou tu samotné kategorie, z nichž mnohé nelze analyzovat. Existuje lepší nezávislá hra, která zahrnuje produkt společnosti za miliardu dolarů (Dave potápěč), ale také Best Indie Debut a Games for Impact, což je tiché uznání, že existuje spousta skvělých malých her, které si zaslouží pozornost, ale nemají šanci proti skvělým hrám produkovaným největšími hráči v tomto odvětví.

Hranice mezi žánry téměř neexistují. Existují akční hry, akční dobrodružné hry a RPG hry. Final Fantasy 16 Mohla být nominována na kteroukoli z nich, ale byla umístěna v kategorii RPG, přestože s nimi měla více společného ďábel může plakat z Dungeony a draci. zatímco Octopath Traveller II Nebyl nikde vidět. A ani mě nenuťte začít Šesté základní obrněné vozidlo, což je další věc od FromSoftware, nad kterou jako by ohrnovali nos, protože se jednalo o mechaniky a NPC bez tváře, které žvatlaly na vysílačkách. Někdo musel být vynechán, ale Rusty si zasloužil lepší.

Uveďte svůj případ v komentářích níže pro hru, o které se domníváte, že byla nespravedlivě vynechána z nominací na Herní ceny 2023 v kterékoli z kategorií, a my ji zahrneme do naší zprávy.