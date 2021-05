NASA říká, že na Marsu jsou pravděpodobně organické soli

Axios

V určitém okamžiku v historii Země se kůra planety začala hýbat, což nakonec vedlo ke vzniku kontinentů, hor a sopek a poskytlo povrchu živiny a prvky udržující život. Nový výzkum naznačuje, že toto hnutí začalo alespoň na některých místech před více než 3 miliardami let. Proč na tom záleží: Země je dosud jedinou známou planetou, která vykazuje pohyb tektonických desek. Jednou z největších otázek vědy o Zemi je, kdy a jak začala tektonická aktivita a jak se mění, a odpovědi by také mohly vést při hledání známek podobných procesů – a možná i života – ve vzdálených světech. . Přihlaste se k odběru zdarma. Odhady vzniku deskové tektoniky se pohybují od 800 milionů do více než 4 miliardami let, ale nedávné důkazy konvergují, že toto hnutí probíhá globálně asi 3 miliardy let. Před miliardou let, kdy se v rané sluneční soustavě spojila koule tekutého minerálu a hornin – to geolog Michael Ackerson ze Smithsonianského národního muzea přírodní historie nazývá „lepkavá země". Poté se planeta začala ochladit a jak se to stalo, vytvořily se na ní desky, které se v určitém okamžiku – možná v primitivních kouzlech a sem a tam – začaly pohybovat pod sebou. Tento proces subdukce funguje jako „dopravní pás", který recykluje a vyměňuje těkavé materiály a chemikálie mezi zemským povrchem a hluboko uvnitř, říká Ann Bauer, geochemička z University of Wisconsin-Madison. Celkový obrázek: Co představuje deskovou tektoniku a jak začala, je otevřená debata mezi vědci. Moderní desková tektonika Země je charakterizována velkým množstvím hrudek, které se každý rok pohybují, subdukcí a difúzí uprostřed oceánu, která vytváří novou kůru. "Stávají se unisono na moderní Zemi, ale to neznamená, že spolu začali, nebo že se vždy stávají společně," řekl geolog Harvardu Roger Fu Axios v e-mailu. "Není pochyb o tom, že existují určité geochemické náznaky subdukce "V té době. Archi se táhne od 4 do 2,5 miliardy let," říká Michael Brown, geolog z University of Maryland. Hlavní otázkou však je, co to znamená, kdy a jak se chování podobné talíři stalo stabilním, vytrvalým a všudypřítomným po celém světě. Brown navrhuje odlišný přístup k vysvětlení nástupu deskové tektoniky: namísto hledání raných hornin pro příznaky různých aspektů vznikající deskové tektoniky navrhuje postup zpět od současné deskové tektoniky a pohled na to, kdy tyto indikátory zmizely. „Pokud to uděláme, získáme dohodu, která sahá 750 milionů let zpět. Ale jakmile se vrátíme zpět k 750 milionům let, vznikl spor." Pozadí: Minerály jako zirkon, které krystalizují ve starověkém magmatu, mohou obsahovat stopová množství prvků, které slouží jako vodítka o chemii – a nepřímo geologii -, která je formovala. Novinka: Ve studii o zirkonu z Jack Hills v západní Austrálii – z nichž některé jsou staré 4,3 miliardy let, nejstarší známá látka na Zemi – Akerson a jeho kolegové zjistili nárůst hliníku v minerálech přibližně o 3,6 miliardy let, říká Akerson: jsou dva možné způsoby, jak hliník vstupuje do zirkonu. Sedimenty na povrchu obsahující velké množství hliníku mohly být vneseny hluboko do Země a roztaveny za vzniku magmatu, které pak krystalizovalo do zirkonu, který byl poté vytlačen na povrch. Nebo se země ochladila na místo, kde se na povrchu zkondenzovala kůra a objevilo se magma obsahující vysoký podíl hliníku. „Oba vyžadují některé podobné procesy jako desková tektonika," říká Akerson. Další studie zirkonu z Acasty Gneiss v severní Kanadě, vedená Bauerem a geologem Jessem Riminkem z Pensylvánské státní univerzity, také navrhla typ pohybu kůry, který tvořil minerály před 3,6 až 3,8 miliardami let na základě posunu izotopových poměrů hafnium v ​​zirkonu během tohoto období. Poté se vědci podívali na zirkonové záznamy ze šesti dalších míst na světě a zjistili, že stejná transformace nastala jinde přibližně ve stejnou dobu, říká Bauer a dodává, že nevědí, zda tyto vzorky představují celý zeměkoule a různé druhy kůry na povrchu. v té době. Ano, ale: jen proto, že tyto geochemické posuny dnes obvykle mohou nastat díky deskové tektonice „neukazuje přesvědčivě, že tyto podmínky musí existovat na raných Zemích v době, o které diskutovali," ale dodává: „zdá se, že„ Něco velkého se stalo na Země v té době "a vývoj směrem k deskové tektonice„ Y pravděpodobnosti.