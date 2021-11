Varianta Omicron B.1.1.529 se šíří po celém světě: Zde je to, co víme

Vědci z celého světa se předhánějí v hodnocení schopnosti Omicronu vyhnout se stávajícím vakcínám a přirozené imunitě, přičemž Světová zdravotnická organizace tvrdí, že bude trvat týdny, než pochopí, jak to ovlivňuje diagnostiku, léčbu a vakcíny.

V pondělí Světová zdravotnická organizace uvedla, že varianta představuje „velmi významné“ globální riziko, které by mohlo mít „vážné důsledky“ vzhledem k tomu, že některé z jejích mutací mohou uniknout imunitní ochraně a naznačovat větší přenositelnost.

První údaje naznačují, že varianta se v Jižní Africe šíří rychleji než předchozí varianty a že kmen, oficiálně známý jako B.1.1.529, by mohl začít rozpoutat novou vlnu infekce, Vyplývá to z analýzy Financial Times.

Generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus na pondělním zvláštním zasedání Světového zdravotnického shromáždění, na kterém se diskutovalo o nové pandemické smlouvě, řekl, že objev omikronové varianty „podtrhuje, jak hrozná je naše situace“.

Řekl také, že Jihoafrická republika, kde byl kmen poprvé identifikován, by měla být poděkována za svůj objev, sekvenování a hlášení výsledků, aniž by byla „potrestána“ formou zákazu cestování.

Spojené království v pátek zavedlo dočasný zákaz cestování do šesti jihoafrických zemí. USA nyní zavedly cestovní omezení z Jižní Afriky, Botswany, Zimbabwe, Namibie, Lesotha, Eswatini, Mosambiku a Malawi. Japonsko se v úterý stane po Izraeli druhou zemí, která uzavře své hranice všem cizincům.