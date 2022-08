Walmart uvádí 30TB přenosný SSD za 39 $. Je to samozřejmě podvod

Zdá se, že vysokokapacitní SSD jsou stále dražší, ale slovy bezpečnostního výzkumníka známého jako revidované stanovisko Na Twitteru stále existují nějaké výhodné nabídky Příliš dobré, aby to byla pravda. V duchu objevování si koupil „30TB“ externí SSD disk z AliExpress za 31,40 $, který byl také náhodou Uvedeno na webu Walmart za 39 $ (Spojuji to se vzdělávací a zábavní hodnotou, prosím, nekupujte to).

Pro ty z vás, kteří sledují toto vlákno, ale nerozumí podvodu: Hráč dostane dva 512 MB flash disky. Nebo 1 GB nebo cokoli jiného. Poté přidají hacknutý firmware, díky kterému chybně hlásí svou velikost. Windows hlásí přesně 15,0 TB. Ne 14,89, ne 14,78 – Paprsek [REDACTED] (RayRedacted) 26. srpna 2022

Když však přejdete na ZÁPIS velkého souboru, kompromitovaný firmware jednoduše přepíše všechna nová data nad stará data a zachová adresář (s nesprávnými informacemi) nedotčený. H2Testw ve skutečnosti zapisuje a poté čte svá data. Podvodník ale zpomalil sběrnici z 5 Gbps na 0,48 Gbps – Paprsek [REDACTED] (RayRedacted) 26. srpna 2022

Uvnitř vypadá „SSD“ jako dvě microSD karty s malou kapacitou přilepené k desce s USB 2.0. Firmware této desky byl upraven tak, aby se jím stala každá z těchto karet zprávy o kapacitě Jako „15,0 TB“ pro operační systém, celkem tedy 30 TB, i když skutečná kapacita karet je mnohem menší. To je další dárek. Windows uvádí kapacitu jednotek v gigabajtech (1 024 MB) nebo tibajtech (1 024 gigabajtů), zatímco výrobci jednotek používají gigabajty (1 000 MB) a terabajty (1 000 gigabajtů). To je důvod, proč má 1TB disk obvykle pouze kapacitu 930 GB, spíše než pěkné kulaté číslo.

Motivace je chytřejší, pokud jde o to, přimět lidi, aby si mysleli, že to funguje. Zachová adresářovou strukturu čehokoli, co zkopírujete, ale když „zkopírujete“ svá data, stále se přepisují a přepisují karty microSD. Všechno bude vypadat dobře, dokud nepřejdete k souboru, ale zjistíte, že tam data nejsou.

Odpovědi na vlákno Ray Redacted jsou plné alternativních verzí tohoto podvodu, včetně několika iterací vložené verze microSD a alespoň jedné iterace Skryjte mini USB disk do většího kontejneru.

Falešná paměťová zařízení USB nejsou ani nová, ani vzácná, ačkoli toto o své gigabajtové ceně tvrdí překvapivě pobuřující tvrzení. Pokud jde o nákup online úložného prostoru, nejlepší je rada zdravého rozumu: držte se značek štítků a nakupujte od důvěryhodných prodejců (nejen maloobchodních webů, kterým důvěřujete – seznam Walmartu prodává „JD E Commerce America Limited“, ať už je to cokoliv). a vězte, že pokud dohoda zní příliš dobře, než aby to byla pravda, téměř jistě je.