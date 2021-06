Moskevský starosta vydal varování před rychlým rozšířením nové varianty

Starosta Moskvy ve čtvrtek varoval, že do ruského města tvrdě zasahuje nový typ koronaviru, vládní úředníci si stěžují na relativní pomalost při zavádění vakcíny.

Starosta Sergej Sobyanin Řekl, že nové infekce mohou v pátek dosáhnout více než 9 000, což je nejvyšší počet případů zaznamenaných v Moskvě za jediný den od začátku pandemie COVID-19, Podle agentury Reuters.

Ruské hlavní město, které má přibližně 12 milionů obyvatel, hlásilo jen v neděli 7 704 nových infekcí, nejvíce za jediný den ve městě od prosince.

Sobyanin řekl během setkání s vedoucími moskevských restaurací, „Přišla nová mutace, je aktivní nové plemeno.“

“Je agresivnější, těžší se z něj zotavuje a šíří se rychleji. Je pravděpodobnější, že pronikne do imunitního systému člověka,” citovala ho agentura RIA.

Zatímco Sobyanin nespecifikoval, na kterou variantu má na mysli, uvedl šéf ruského dozorčího orgánu pro zdraví spotřebitelů na čtvrtečním setkání, že varianta delta koronaviru poprvé identifikovaná v Indii byla zodpovědná za rostoucí počet nových případů COVID-19 v celém Rusku. Sobyanin se také zúčastnil čtvrtečního televizního setkání.

Podle agentury Reuters Sobyanin uvedl, že Moskva rozšiřuje počet nemocničních lůžek, pokud dojde k přeplnění místních zdravotnických zařízení uprostřed nové vlny infekcí.

Podle agentury Reuters uvedl: „Tato dynamika je poněkud neočekávaná vzhledem k tomu, že více než 60 procent Moskvanů již bylo infikováno nebo bylo očkováno – je to významná část populace.“ plus [in cases], ale nižší. “

Varování přicházejí den poté, co Světová zdravotnická organizace (WHO) oznámila, že varianta delta, která byla popsána jako „jiný typ obav“ Americká střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) je nyní Identifikováno ve více než 80 zemích.

Předpokládá se, že kmen Delta je přibližně o 60 procent nakažlivější než původní kmen, a nyní představuje 10 procent všech infekcí koronaviry ve Spojených státech.

Sobyanin minulý týden vyjádřil obavy Nízká míra očkování v květnu v Moskvě, z velké části kvůli rozsáhlému váhání ohledně očkování.

„Stále onemocníme a lidé umírají, ale nechtějí být očkováni,“ uvedl Sobyanin a poznamenal, že „podíl očkovaných v Moskvě je nižší než v kterémkoli evropském městě.“

Ve čtvrtek Rusko podle údajů EU celkem zaznamenalo více než 5 milionů potvrzených případů COVID-19 a 127 992 úmrtí. Údaje od Světové zdravotnické organizace.

Světová zdravotnická organizace uvádí, že dosud bylo v zemi podáno téměř 33 milionů dávek vakcíny asi 146 milionům lidí.