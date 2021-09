První turisté SpaceX míří domů po 3 dnech na oběžné dráze

CAPE CANAVERAL, Florida (AFP) – Kapsle SpaceX přepravující čtyři vesmírné turisty byla v sobotu večer zaměřena na let mimo pobřeží Floridy.

První amatérský let na oběžnou dráhu Země začal před třemi dny startem z Kennedyho vesmírného střediska NASA.

Miliardář, který zaplatil cestu, Jared Isakman, vzal s sebou vítěze soutěže a také onkologa, který přežil dětství a nyní pracuje jako zdravotník v nemocnici, kde byla ošetřena: Dětská výzkumná nemocnice St. Jude.

Pomocí letu nazvaného Inspirace 4 se snaží získat 200 milionů dolarů pro St. Jude.

Outsideri do března strávili šest měsíců výcvikem a přípravou na potenciální mimořádné události na palubě robotické kapsle Dragon. Jakmile byli na oběžné dráze, povídali si s pacienty ze St. Judy, udělali si lékařské prohlídky, zazvonili na zavírací zvon newyorské burzy a věnovali se malování a hře na ukulele.

Bude to první let z Atlantského oceánu vracející se vesmírnou posádkou za více než 50 let. Dvě předchozí stanice SpaceX s astronauty NASA byly v Mexickém zálivu.

SpaceX předpokládá až šest soukromých letů ročně, vložených mezi starty astronautů NASA na Mezinárodní vesmírnou stanici.

