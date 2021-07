Nový druh brouka objevený u 230 milionů let starého hovězího dinosaura

malá beruška Triamexa Coprolithica Je to první hmyz, který byl kdy popsán z fosilních výkalů. Možná, že vědci v oblasti zvířat by měli poděkovat za vynikající uchování, které bylo předkem dinosaurů Celsaurus opulensis, který před 230 miliony let ve velkém počtu pohltil malého brouka.

Ve studii nedávno publikované v současná biologiePaleontologové obratlovců z univerzity v Uppsale a entomologové z národních Sun Yat-sen (Tchaj-wan), Friedrich-Schiller-Universität Jena (Německo) a University of Guadalajara (Mexiko) použili synchrotronové mikroelektronové zobrazování k rekonstrukci brouků ve 3D, zatímco byli stále uvězněni uvnitř jejich výkalů. Koprolit obsahoval hojné části těla brouka, z nichž většina patřila stejnému malému druhu. Několik exemplářů bylo shledáno téměř úplnými, přičemž mnoho minutových nohou a antén zůstalo nedotčeno. Zachovaný stav těchto fosilií umožnil vytvořit podrobný popis nového rodu brouků a porovnat je s novějšími druhy. Triamexa Coprolithica Představuje dosud neznámý vyhynulý podřád Myxophaga, jehož moderní zástupci jsou malí a žijí na řasách ve vlhkém prostředí.

“Byli jsme naprosto ohromeni množstvím brouků a jejich vynikajícím uchováním v koprolitské části. Svým způsobem bychom měli opravdu poděkovat Celsaurus, což je pravděpodobně zvíře, které nám pomohlo je sestavit, “říká Martin Kvarnstrom, výzkumný pracovník na univerzitě v Uppsale a jeden ze spoluautorů výzkumu.

Celsaurus opulensis – Pravděpodobný produkt koprolitů – byl předkem relativně malého dinosaura s odhadovanou tělesnou hmotností asi 15 kilogramů a žil v Polsku asi před 230 miliony let. V předchozí studii autoři přiřadili koprolity s demontovanými zbytky brouků silesauru na základě velikosti a tvaru koprolitů a několika anatomických modifikací zvířete. Celsaurus Na špičce čelistí má zobák, který lze použít ke kořenovému vrhu a možnému klování hmyzu ze země, podobně jako moderní ptáci. ale také Celsaurus Polykat mnoho lidí Triamexa Coprolithica, brouk je pravděpodobně příliš malý na to, aby byl jedinou cílovou kořistí. Zatímco Triamexa Pravděpodobně sdílelo stanoviště s většími brouky, které jsou zastoupeny nesouvislými pozůstatky koprolitů a jiné kořisti, které u koprolitů nikdy neskončily v rozpoznatelné formě.

Toto video ukazuje 3D model možného silesaurského koprolitu s brouky Triamyxa. Uznání: Qvarnström et al.

„Nikdy jsem si nemyslel, že dokážeme přijít na to, co jedl triasový předek k večeři,“ říká Grzegorz Niedzwiedzki, paleontolog na univerzitě v Uppsale a jeden z autorů výzkumné práce.

Zachování brouků v koprolitech je podobné vzorkům jantaru, které obvykle poskytují nejzachovalejší fosilie hmyzu. Jantar se však formoval hlavně během relativně nedávné geologické éry. Tato studie ukazuje, že koprolity mohou být užitečné pro studium raného vývoje hmyzu a zároveň pro stravu vyhynulých obratlovců.

Synchrotronové skenování bylo provedeno v Evropském synchronizačním zařízení pro synchronizaci (ESRF) v Grenoblu.

Odkaz: „Výjimečně zachovaní brouci v triasovém koprolitu předpokládaného původu dinosaurů“ Martin Kvarnstrom, Martin Vekačič, Joel Fickberg Fernstrom, Sigrid Hold, Rolf J. A současná biologie.

DOI: 10.1016 / j.cub.2021.05.015