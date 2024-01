Charles Michel předčasně odstoupí z předsednictví Evropské rady

Rula Khalaf, redaktorka Financial Times, vybírá své oblíbené příběhy v tomto týdenním zpravodaji.

Předseda Evropské rady Charles Michel oznámil, že bude kandidovat v červnových volbách do Evropské unie, což by ho v případě zvolení donutilo předčasně odstoupit ze své současné pozice a mohlo by poskytnout větší vliv maďarskému prezidentovi Viktorovi. Orbána.

Michel uvedl, že má v úmyslu kandidovat jako hlavní kandidát za svou stranu Liberální reformní hnutí, až EU půjde k volbám od 6. do 9. června.

„Myslím, že je velmi důležité být zodpovědný“ a podporovat „demokratickou vizi“ Evropské unie, řekl v neděli novinářům.

Michel uvedl, že svou kampaň zaměří na potřebu posílení pravomocí Evropské unie v oblasti bezpečnosti a obrany. „Pokud chceme být vlivní z dlouhodobého hlediska, musíme tento pilíř rozvíjet,“ dodal.

Bývalý belgický premiér uvedl, že pokud bude zvolen, bude muset odstoupit, než 16. července složí přísahu jako poslanec Evropského parlamentu. Jinak by jeho mandát skončil v listopadu.

Michelovým nástupcem bude pravděpodobně současný nebo bývalý lídr EU, i když žádná jména nebyla oficiálně představena.

Oznámení také vyvolává možnost, že by maďarský premiér Viktor Orbán mohl získat větší vliv na tvorbu politiky EU.

Michel řekl, že vlády 27 členských zemí EU „budou muset rozhodnout, kdy se můj nástupce ujme úřadu“. Michel dodal, že pokud se rychle nenajde žádný kandidát, členské státy mohou hlasovat, aby umožnily Maďarsku, které bude následně předsedat schůzím Rady EU, převzít předsednictví, dokud se nenajde alternativa.

Maďarský premiér Orbán by tak získal zprostředkovatelskou roli, kterou normálně hraje předseda Rady.

Vláda s rotujícím předsednictvím předsedá a organizuje setkání ministrů v různých sestavách o otázkách, jako jsou zahraniční nebo finanční záležitosti; Summity vedoucích představitelů EU organizuje předseda Evropské rady.

Předsedkyně Evropské komise, kterou zastává Ursula von der Leyenová, mezitím stanoví legislativní agendu v reakci na směrnice vedoucích představitelů EU.

Maďarský premiér Viktor Orbán, vlevo, na zasedání Evropské rady v Bruselu minulý měsíc. Ta byla v uplynulém roce EU trnem v oku © Olivier Houslet/EPA-EFE/Shutterstock

Orbán byl v uplynulém roce stálým trnem v oku tvorby politik EU. Na prosincovém summitu lídrů EU odmítl schválit čtyřletý balíček finanční pomoci pro Ukrajinu v hodnotě 50 miliard eur, který byl považován za zásadní pro přežití země v letošním roce tváří v tvář ruské invazi.

V říjnu se také setkal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a je jediným lídrem EU, kromě rakouského kancléře Karla Nehammera, který tak učinil od začátku totální invaze v roce 2022.

„Orbán nemá právo vykonávat rotující předsednictví EU kvůli jasnému střetu zájmů mezi porušováním práva EU a porušováním zákona,“ řekl Alberto Alemanno, profesor práva EU na obchodní škole HEC Paris. [Hungary] Pravděpodobně bude předsedat jednání zastupitelstva, které rozhoduje o sankcích [against Hungary]“.

Evropská komise zadržela Maďarsku více než 30 miliard eur z fondů EU kvůli obavám o právní stát a lidská práva v důsledku sílící protievropské rétoriky z Budapešti. V listopadu Komise souhlasila s uvolněním počáteční tranše ve výši potenciálních 10,2 miliardy EUR, které si Maďarsko nyní může nárokovat díky některým počátečním reformám.

Michel bude prvním předsedou Evropské rady, který bude kandidovat ve volbách do Evropské unie. Později zasedali dva bývalí předsedové Rady – Herman Van Rompuy a Donald Tusk – jako poslanci Evropského parlamentu. Tusk byl loni v prosinci jmenován polským premiérem.

Michelovo oznámení zvýší tlak na von der Leyenovou, členku konzervativní Evropské lidové strany, aby odhalila své záměry. Očekává se, že bude kandidovat podruhé.

Po předchozích volbách do EU dostala největší parlamentní skupina příležitost jmenovat předsedu Komise, výkonné složky EU, a ponechala tak roli předsedy Rady – odpovědného za zprostředkování dohod mezi lídry EU a svolávání summitů EU – otevřenou. Do menší skupiny.

Oba kandidáty musí schválit většina 27 lídrů EU, přičemž podporu Parlamentu potřebuje i předseda Komise.

Nedávné průzkumy veřejného mínění naznačují výrazný posun směrem k extrémní pravici. Předpovědi volebního analytika EU Elects zveřejněné 30. prosince ukazují, že krajně pravicová skupina Identity and Democracy, k níž patří francouzská nacionalistka Marine Le Penová, je na dobré cestě předběhnout liberální Renewal Group a stát se třetí největší frakcí.

Michel řekl, že rok 2024 bude „výjimečným volebním rokem“, v němž bude hlasovat více než polovina světové populace. S tlakem na demokratické hodnoty a růstem extremistických stran Michel řekl, že cítí, že je jeho povinností jako liberála „být aktivní, být oddaný, bránit“.