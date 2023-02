EA dělá Mass Apex Legends QA Layoff Over Zoom

obrázek : Respawn Entertainment / EA

více než 2 00 testerů zajištění kvality v pobočce Electronic Arts v Baton Rouge v LA bylo podle tří zdrojů obeznámených se schůzkou náhle propuštěno během překvapivého úterního hovoru Zoom. Kotaku. Většinou se pracovalo Apex Legendspopulární vydavatel battle royale vyvinutý společností Respawn Entertainment.

Testery zajištění kvality Byli jste pozváni na povinnou, neplánovanou schůzku Zoom dnes v 8:00 káhirského času s Magnit Global jejich smluvní agentura, Povzbuďte je, aby se připojili ze svého osobního smartphonu nebo počítače. Podle tří zdrojů, které si přály zůstat v anonymitě, protože neměly oprávnění mluvit s tiskem, vedení studia Baton Rouge propustilo celou testovací posádku.

Zdálo se, že tato zpráva byla šokem nejen pro ty, kteří zůstali, ale také pro vedoucí na plný úvazek, kteří nebyli předem informováni ani jim nebyl poskytnut čas na přípravu. Zdá se, že postiženým bylo dovoleno vyzvednout si své osobní věci z kanceláře pouze pod dohledem ostrahy. Dostanou 60 dní výpovědi, uvedly zdroje, ačkoli to by nepokrylo délku smluv mnoha lidí.

zatímco Kancelář Baton Rouge Dříve jsem poskytoval QA podporu pro mnoho různých her vydávaných EA a začínám pomáhat Apex Legends Před tím Náhlé spuštění v roce 2019 . Někteří současní a bývalí testeři se obávají, že tento náhlý posun v provozu by mohl ovlivnit kvalitu testování v blízké budoucnosti, vzhledem ke zkušenostem a školení, které tým Baton Rouge získal za posledních několik let.

Toto propouštění přichází O měsíc později to zrušila i EA a Apex Legends Samostatné pro mobily a navíc je ve vývoji bojiště mobilní hra. Studio pracující na druhém, Industrial Games, které EA koupila v roce 2018, se v důsledku toho zastavilo. Loni byl vydavatelem FIFA A Madden taky Týmy zákaznických služeb v Austinu v Texasu se drasticky snížily. jako Kotaku V té době byl outsourcován prodejcům v Evropě a Indii.

EA na žádost o komentář okamžitě neodpověděla.

Aktualizace 2/28/23 13:01 ET: Přidány další informace o počtu dotčených zaměstnanců a způsobu, jakým byli nasmlouváni.