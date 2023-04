Estetici Lily Collins a Camila Morrone odhalují léčbu akné, která se skrývá ve vaší kuchyni

Řešit hack na poslední chvíli? Když se seznámíte s tímto novým beauty hackem, jsou to malé brambory.

Vizážistka celebrit Česká Joanna—Kdo dělá mnoho A-listů pro 2023 Met Galazahrnuta Lily CollinsováA Camilla MoroniováA Kara DelevingneA Suki Waterhouse A Ashley Park (mimo jiné) – Detekovat Léčba proti akné To má většina lidí přímo ve své kuchyni. Zatímco nevcházíme dovnitř Červený koberec největší noci módy Přijde 1. května, tato rada od odborníka na péči o pleť se vám bude hodit, až se vám příště před důležitou událostí objeví skvrny.

Zakladatelka Joanna Czech Skincare EXKLUZIVNĚ řekla E! Zprávy. „V bramborách je enzym zvaný katechol, takže pokud jste měli infarkt nebo jste v rekonvalescenci a změnilo se to, vytáhněte malý plátek a protřete ho.“

Doporučuje ponechat zeleninu na slupce alespoň 10 minut, aby mohla vyskočit pupínky, snížit zánět a rozjasnit pokožku (protože brambory obsahují také vitamín C).

Joanna pokračovala: „Vím, že mluvíme o avokádu a brambory nejsou příliš elegantní zelenina, ale jsou velmi silné.“

Nejlepší kráska se dívá na Met Gala

Také přísahá na další základ, pokud jde o zmírnění zánětů a kožních problémů spojených s růžovkou.

Prozradila: „Pokud jste zrzaví, smíchejte lněná semínka s ovesnými vločkami a můžete si vyrobit masku, kterou si můžete vyrobit doma.“

Daria Charčenko

Pokud jde o filozofii krásy Joanny, jde o to, že méně je více stylu. Navíc důrazně doporučuje, abyste si před přípravou na velkou událost udrželi svou rutinu co nejjednodušší a neměnnou.

„Miluji hodně hydratace jako nastavení – vyhlazuje a vytváří jemnější pleť,“ řekla. „Lehké exfoliační tonikum, dvojité čištění, hydratační jílová maska. Velmi jemný přístup toho dokáže hodně.“

A řekněme, že si chcete před důležitou oslavou zarezervovat nějaké kosmetické ošetření. No, budete chtít plánovat hodně dopředu, protože Joanna zdůrazňuje, že to může způsobit více problémů než řešení.

Příběh pokračuje

Pro ošetření obličeje říká, že je naplánujte dva až tři dny před akcí, což vám umožní těžit z jejích výsledků. Pokud však jde o laserové ošetření, Botox A vycpávkaVaroval jsem, že není nejlepší to udělat příští týden.

„Nedělejte to na poslední chvíli, abyste měli šanci to opravit, pokud se něco pokazí,“ vysvětlila. „Botox si můžete udělat čtyři týdny před ošetřením, protože vydrží a budete vypadat přirozeněji. Ale nedělejte to 10 dní předem.“

Instagram

I když Joanna ví, že vymyslet rutinu péče o pleť může být náročné, řekla, že může být užitečné podívat se na ni optikou dermatologie versus typy pleti.

„Typ pleti, nemůžeme ho změnit. Rodíme se s ním,“ řekla. „Můžete být suchí, ale navíc se můžete také dehydrovat. Můžete mít mastný typ pleti, ale také dehydratovat. Ale kožní nemoci, ty dostáváme celý život.“

Jak říká: „Nepotřebujeme se cítit nepříjemně, abychom dosáhli požadovaného účinku.“

Přihlásit se k odběru E! Uvnitř! Odemkněte exkluzivní obsah, vlastní upozornění a další!